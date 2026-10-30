«ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΜΟΥ ΖΗΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΣΟΥ... Σου τη γράφω... ΠΑΝΘΕΟΝ ΗΡΩΩΝ.. Σφίξε την Καρδιά σου»! Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΕΞΗΓΕΙ ΤΟ ΕΠΟΣ!









Όχι όμως στους μαχητές. Είτε αυτοί ήταν στην πρώτη γραμμή, είτε είχαν μείνει πίσω και τους περίμεναν.Ζωντανούς ή νεκρούς.Μια επιστολή ενός πατέρα προς τον γιό του που πολεμούσε στο μέτωπο στις 25 Νοεμβρίου 1940, δείχνει το αστείρευτο πάθος των Ελλήνων να αντισταθούν σ΄ όποιον βάναυσα τους πρσβάλει και επιχειρεί να τους στερήσει την ελευθερία.Είναι μια επιστολή απάντηση στον γιό του που του ζητά σε πια διεύθυνση να στείλει γράμμα στον αδελφό του που πολεμούσε κι αυτός σε άλλο σημείο του μετώπου.Η απάντηση συγκλονιστική:Όλη η 28η Οκτωβρίου σε μερικές αράδες…