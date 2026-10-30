«ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΜΟΥ ΖΗΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΣΟΥ... Σου τη γράφω... ΠΑΝΘΕΟΝ ΗΡΩΩΝ.. Σφίξε την Καρδιά σου»! Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΕΞΗΓΕΙ ΤΟ ΕΠΟΣ!

Η ιστορία του Έπους του ΄40 που από σήμερα γιορτάζουμε, μέσα σε λίγες αράδες. Οι οποίες εξηγούν γιατί η Ελλάδα στάθηκε όρθια απέναντι σ...
Η ιστορία του Έπους του ΄40 που από σήμερα γιορτάζουμε, μέσα σε λίγες αράδες. Οι οποίες εξηγούν γιατί η Ελλάδα στάθηκε όρθια απέναντι σ΄ έναν εχθρό που υποτίθεται ότι παντού υπερτερούσε σ΄ ότι είχε να κάνει με τα “σίδερα” και το ατσάλι.
Μια επιστολή ενός πατέρα προς τον γιό του που πολεμούσε στο μέτωπο στις 25 Νοεμβρίου 1940, δείχνει το αστείρευτο πάθος των Ελλήνων να αντισταθούν σ΄ όποιον βάναυσα τους πρσβάλει και επιχειρεί να τους στερήσει την ελευθερία.
Είναι μια επιστολή απάντηση στον γιό του που του ζητά σε πια διεύθυνση να στείλει γράμμα στον αδελφό του που πολεμούσε κι αυτός σε άλλο σημείο του μετώπου.
Η απάντηση συγκλονιστική:
“Παιδί μου μου ζητάς τη διεύθυνση του αδελφού σου.
Σου τη γράφω “Πάνθεον Ηρώων. Σφίξε την καρδιά σου.
Σε φιλώ
Ο πατέρας σου”
Όλη η 28η Οκτωβρίου σε μερικές αράδες…
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.