Θρίλερ στη Ραφήνα: 30χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε υπαίθριο πάρκινγκ

Ένας 30χρονος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός σε υπαίθριο πάρκινγκ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και λεωφόρου Φλέμ...



Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο δεν διαπίστωσε εμφανή σημάδια εγκληματικής ενέργειας, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.



Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας.

Ένας 30χρονος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός σε υπαίθριο πάρκινγκ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και λεωφόρου Φλέμινγκ στη Ραφήνα.