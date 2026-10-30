Εγκεφαλικό: Αυτά είναι τα συμπτώματα – Βασικός οδηγός για ΟΛΟΥΣ

iatropediaΤο εγκεφαλικό αποτελεί την 3η αιτία θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο, ως εκ τούτου είναι απόλυτα αναγκαίο να εξαλει...













iatropediaΤο εγκεφαλικό αποτελεί την 3η αιτία θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο, ως εκ τούτου είναι απόλυτα αναγκαίο να εξαλειφθούν οι παράγοντες κινδύνου και να ληφθούν μέτρα προστασίας. Η πρόληψη του εγκεφαλικού επιτυγχάνεται μέσα από την αντιμετώπιση των παραγόντων που συντελούν στην εμφάνισή του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν έχετε συμπτώματα από εγκεφαλικό επεισόδιο, καλέστε ΑΜΕΣΑ το 166, ή ενημερώστε οποιονδήποτε είναι μαζί σας εκείνη τη στιγμή!Τα γενικά συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου περιλαμβάνουν:Ξαφνικό μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, αδυναμία, ή απώλεια της κίνησης στο πρόσωπό σας, το χέρι ή το πόδι, ειδικά στην μία μόνο πλευρά του σώματός σας.Ξαφνικές αλλαγές στην όραση.Ξαφνική δυσκολία στην ομιλία.Ξαφνική σύγχυση, ή δυσκολία κατανόησης απλών προτάσεων.Αιφνίδια προβλήματα με το περπάτημα, ή την ισορροπία.Ξαφνικός, έντονος πονοκέφαλος, που είναι διαφορετικός από όσους έχετε βιώσει στο παρελθόν.Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το αν το εγκεφαλικό προκαλείται από ένα θρόμβο αίματος (ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο), ή από αιμορραγία (αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο), καθώς και από το ακριβές σημείο που εκδηλώνεται στον εγκέφαλο και το πόσο οξύ είναι.Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει συνήθως ξαφνικά, αλλά μπορεί να και να εκδηλωθεί πιο αργά, σταδιακά, σε διάρκεια μερικών ωρών. Για παράδειγμα, μπορεί να νιώσετε μια ήπια αδυναμία στην αρχή. Με την πάροδο των ωρών, μπορεί να μην είστε σε θέση να μετακινήσετε το χέρι και το πόδι στην μια πλευρά του σώματός σας.Αν σας συμβούν πολλά μικρότερα εγκεφαλικά επεισόδια όσο περνάει η ώρα, τότε μπορεί να νιώσετε μια πιο σταδιακή αλλαγή στο περπάτημα, την ισορροπία, τη σκέψη, ή τη συμπεριφορά. Αυτό ονομάζεται πολυ-αποφρακτική άνοια.Δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωρίσετε τα συμπτώματα σε ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Πολλοί τα μπερδεύουν με συμπτώματα που μπορούν να αποδοθούν στη γήρανση, ή κάποια συμπτώματα μπορεί να συγχέονται με εκείνα άλλων παθήσεων, που εκδηλώνονται με παρόμοιο τρόπο.