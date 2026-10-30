Αόστημα η τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο! Φτιάχνει απειλητική για την Αίγυπτο βάση στην Ανατολική Λιβύη! Έξαλλοσ ο Σισι...

Η Άγκυρα περικυκλώνει τους πάντες στην Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό την επιβολή της Νεο-Οθωμανικής κυριαρχίας της Τουρκικές κατασκευαστικ...





Η κατασκευή της βάσης γίνεται από τουρκικές εταιρείες (συγκεκριμένα την ATSG İnşaat) για λογαριασμό του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA) υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ, γεγονός που αναδεικνύει μια νέα συμμαχία μεταξύ Άγκυρας και Χαφτάρ.



Σχεδιάζεται για να φιλοξενήσει τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UCAVs) και συστήματα αεράμυνας, ενώ δορυφορικές εικόνες δείχνουν τη μετατροπή της ερήμου σε αεροπορική εγκατάσταση με κύριο διάδρομο προσγείωσης, τροχοδρόμους (taxiways) και υπόστεγα.



Η διοίκηση του Χάφταρ έχει συνάψει επίσημες συμφωνίες με τουρκικούς κατασκευαστικούς κολοσσούς (όπως η κοινοπραξία ATSG). Εκτός από τις υποδομές της βάσης, οι εταιρείες αυτές έχουν αναλάβει προγράμματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική επιτήρηση των λιβυκών συνόρων στο πλαίσιο του σχεδίου «Όραμα 2030» των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης.



Η Αντίδραση του Καΐρου



Όπως μετέδωσε αρχικά το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Agenzia Nova, η κατασκευή μιας τέτοιας βάσης τόσο κοντά στην επικράτειά της προκάλεσε αρχικό συναγερμό και ανησυχία στις αιγυπτιακές αρχές λόγω της παρουσίας ξένων (τουρκικών) τεχνικών και στρατιωτικών δυνάμεων στην ευαίσθητη μεθοριακή γραμμή.



Παραδοσιακά, η Αίγυπτος θεωρεί την ανατολική Λιβύη ως τη δική της άμεση ζώνη ασφαλείας. Το 2020, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αλ Σίσι είχε θέσει ως «κόκκινη γραμμή» τη γραμμή Σύρτης–Τζούφρα ενάντια σε οποιαδήποτε τουρκική προέλαση προς τα ανατολικά. Η κατασκευή μιας βάσης με τουρκική συνδρομή στα ίδια της τα σύνορα ανατρέπει τα δεδομένα αυτά.



Ο Χαλίφα Χάφταρ και οι γιοι του (οι οποίοι ελέγχουν τις οικονομικές και στρατιωτικές δομές της ανατολικής Λιβύης) φαίνεται να διαφοροποιούν τις συμμαχίες τους. Ενώ διατηρούν στενές σχέσεις με τη Ρωσία, επιλέγουν τις πιο αποτελεσματικές τουρκικές ιδιωτικές και κατασκευαστικές εταιρείες για την αναβάθμιση των κρίσιμων υποδομών τους.



Η μετατροπή της Τουρκίας από «ορκισμένο εχθρό» του Χάφταρ σε κατασκευαστή των στρατιωτικών του βάσεων αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές αλλαγές στη σύγχρονη ιστορία της Λιβύης.



Πρόκειται πράγματι για μια από τις πιο θεαματικές γεωπολιτικές στροφές 180 μοιρών στην πρόσφατη ιστορία της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.



Αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2020 τα τουρκικά drones (Bayraktar TB2) και η στρατιωτική συνδρομή της Άγκυρας στην κυβέρνηση της Τρίπολης ήταν αυτά που κατέστρεψαν ολοσχερώς την πολυετή επίθεση του Χάφταρ να καταλάβει την πρωτεύουσα, η σημερινή εικόνα μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική. pentapostagma.gr





Τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή και αναβάθμιση στρατιωτικής αεροπορικής βάσης για τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ (LNA) στην ανατολική Λιβύη, πολύ κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη ραγδαία γεωπολιτική επαναπροσέγγιση ανάμεσα στην Άγκυρα και το στρατόπεδο της ανατολικής Λιβύης (Βεγγάζη).Σύμφωνα με πληροφορίες ανοιχτού κώδικα (OSINT) και δορυφορικές εικόνες, η νέα τουρκική αεροπορική βάση εντοπίζεται στην όαση Τζαγκμπούμπ (Jaghbub Oasis) στην ανατολική Λιβύη, μόλις 23 χιλιόμετρα από τα αιγυπτιακά σύνορα.Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Agenzia Nova, η βάση κατασκευάζεται στην όαση Τζαγκμπούμπ και διαθέτει διάδρομο μήκους 3.600 μέτρων, κατάλληλο για βαρέα μεταγωγικά, μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα συστήματα.Οι δορυφορικές αναλύσεις δείχνουν τη δημιουργία ενός μεγάλου διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3,6 χιλιομέτρων. Το μέγεθος αυτό επιτρέπει τη χρήση της βάσης από βαριά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη, μαχητικά, καθώς και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), στην όαση Τζαγκμπούμπ (Jaghbub), πολύ κοντά στα αιγυπτιακά σύνορα.