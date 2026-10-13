Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στην Γερμανία για πυρκαγιά που σημειώθηκε σε σταθμό Starlink στην Πολωνία

Δύο Τούρκοι πολίτες συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με μια πυρκαγιά που σημειώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, δήλωσε...

Δύο Τούρκοι πολίτες συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με μια πυρκαγιά που σημειώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, δήλωσε σήμερα (12.10.2026) ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι.Ο υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας, Τόμας Σιεμόνιακ, δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το περιστατικό.Αξιωματούχοι από διάφορες χώρες της ΕΕ προειδοποιούν εδώ και μήνες ότι η Ρωσία πραγματοποιεί δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και άλλες υβριδικές επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να υπονομεύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία.Ο επίγειος σταθμός δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στη Wola Krobowska της Πολωνίας καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, σε ένα περιστατικό που η κυβέρνηση υποψιάζεται ότι ήταν πράξη σαμποτάζ.Η Ρωσία απορρίπτει τις εν λόγω κατηγορίες ως αβάσιμες, θεωρώντας τις, όπως ισχυρίζεται, ως αποτέλεσμα της αντιρωσικής υστερίας.