Τραγικός θάνατος για 38χρονο στη Ρόδο: Είδε περιπολικό και κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαΐνης που είχε μαζί του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος στη Ρόδο τα ξημερώματα της Κυριακής όταν φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαΐνης περίπου 10 γραμμαρίων, ό...
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος στη Ρόδο τα ξημερώματα της Κυριακής όταν φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαΐνης περίπου 10 γραμμαρίων, όταν είδε ένα περιπολικό ενώ βρισκόταν μαζί με φίλο του.
Σύμφωνα με τον φίλο του ο 38χρονος φοβήθηκε όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και γι' αυτό κατάπιε τα ναρκωτικά που είχε στην κατοχή του.
Κατά την ίδια μαρτυρία, λίγα λεπτά αργότερα έπεσε στο έδαφος με σπασμούς οπότε και κλήθηκε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.
Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 38χρονο ωστόσο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή με τους γιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών να ανακοινώνουν ώρα θανάτου στις 2:28 τα ξημερώματα.
Για τη διερεύνηση των αιτίων έχει ήδη παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση, τα αποτελέσματά της οποίας αναμένεται να δείξουν ποιες ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του 38χρονου, ώστε να διαπιστωθεί αν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με την κατάποση της κοκαΐνης, όπως περιγράφει ο φίλος του.
Με πληροφορίες από dimokratiki.gr
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