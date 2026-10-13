Τούρκος εμπειρογνώμονας «όχι στη μεταπώληση των S-400 από την Τουρκία», υπάρχει απειλή από Ελλάδα και Ισραήλ

Η πιθανή επανεξαγωγή από την Τουρκία ρωσικών αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθ...

Η πιθανή επανεξαγωγή από την Τουρκία ρωσικών αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που θα μπορούσε να κάνει.Γεωπολιτική ΙσραήλΟ Τούρκος ειδικός στις διεθνείς σχέσεις, Χασάν Ουνάλ, εξέφρασε αυτή την άποψη σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Haberglobal.Ο Ρώσος προεδρικός γραμματέας Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε προηγουμένως ότι το ζήτημα της μεταφοράς των S-400 από την Τουρκία σε μια φίλη χώρα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.«Αυτό θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία. Το S-400 είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο για μάχη, έχει δοκιμαστεί και είναι αναμφίβολα το καλύτερο σύστημα αεράμυνας στον κόσμο. Το Ισραήλ συνεχίζει να μας προκαλεί.Στην Ελλάδα, γίνεται λόγος για πιθανή προληπτική επίθεση εναντίον της Τουρκίας. Το πιο ισχυρό μας όπλο εναντίον αυτών των χωρών είναι το S-400», δήλωσε ο ειδικός.Υπενθύμισε ότι η Τουρκία συζητά την πιθανή μεταπώληση ρωσικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. «Θα το επιτρέψει αυτό η Ρωσία; Αν το κάνετε αυτό αψηφώντας τη Ρωσία, θα θέσετε σε κίνδυνο τις ολοκληρωμένες σχέσεις μας μαζί τους σε όλους τους τομείς – από τον τουρισμό μέχρι το εμπόριο», σημείωσε ο Ουνάλ.Το 2017, η Τουρκία αγόρασε τέσσερις μεραρχίες συστημάτων αεράμυνας S-400 από τη Ρωσία για 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.Τον Οκτώβριο του 2019, η Rosoboronexport (μέρος της κρατικής εταιρείας Rostec) ανακοίνωσε ότι η σύμβαση για τα συστήματα είχε εκπληρωθεί.Μετά τη σύμβαση μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας για την προμήθεια ενός συντάγματος S-400, η ​​Άγκυρα αποκλείστηκε από το αμερικανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.Ειδήσεις ΕλλάδαςΤον Ιούλιο του 2026, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Hürriyet ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, οι S-400 είχαν μεταπωληθεί σε χώρα του Περσικού Κόλπου.Το Κατάρ και τα ΗΑΕ αναφέρθηκαν ως οι πιο πιθανοί αγοραστές.