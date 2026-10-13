13 Οκτωβρίου 1792: Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον θέτει τον θεμέλιο λίθο για την κατασκευή του Λευκού Οίκου

Η τοποθεσία του Λευκού Οίκου επιλέχτηκε από τον Πρόεδρο Τζωρτζ Ουάσινγκτον και τον αρχιτέκτονα και μηχανικό Πιερ Σαρλ Λ'Ανφάν. Αρχιτέκτο...













Η ημερομηνία αυτή είναι συγχρόνως και η ημερομηνία ιδρύσεως της νέας πρωτεύουσας.





Πρώτος κάτοικος του Λευκού Οίκου έγινε την 1η Νοεμβρίου του 1800 ο δεύτερος πρόεδρος των Η.Π.Α., Τζον Άνταμς, με τη σύζυγό του, Άμπιγκεϊλ Άνταμς. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο στις 20 Ιανουαρίου 2021, ώρα 18:47, το ίδιο βράδυ μετά την ορκωμοσία του. Το 1812 υπέστη σοβαρές ζημιές από βρετανικά στρατεύματα κατά την διάρκεια του αγγλοαμερικανικού πολέμου του 1812. Την μερική ανοικοδόμηση του κτηρίου, με νεοκλασικιστικό ύφος, ανέλαβε το 1819 ξανά ο Τζέιμς Χόμπαν. Οι υπάρχουσες ζημιές από την φωτιά καλύφθηκαν με άσπρο χρώμα.





Το 1901 υπό την κυβέρνηση του Θεόδωρου Ρούσβελτ πραγματοποιήθηκαν πολλές βελτιώσεις για την εξυγίανση του κτιρίου, οπότε και χτίστηκε η δυτική πτέρυγα. Το προεδρικό δωμάτιο εργασίας (Οβάλ Γραφείο, αγγλικά: Oval Office) χτίστηκε το 1909 με πρωτοβουλία του Ουίλλιαμ Χάουαρντ Ταφτ. Στις 24 Δεκεμβρίου 1929 η δυτική πτέρυγα καταστράφηκε από πυρκαγιά. Για την οικοδόμηση του Λευκού Οίκου χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ψαμμίτης από το γερμανικό Ομπερνκίρχεν και μάρμαρο από το κροατικό νησί Μπρατς. Από την ανοικοδόμηση και μετά ο ψαμμίτης βάφεται μέχρι σήμερα με άσπρο χρώμα.

Η τοποθεσία του Λευκού Οίκου επιλέχτηκε από τον Πρόεδρο Τζωρτζ Ουάσινγκτον και τον αρχιτέκτονα και μηχανικό Πιερ Σαρλ Λ'Ανφάν. Αρχιτέκτονας του κτιρίου ήταν ο Ιρλανδός Τζέιμς Χόμπαν και τα έργα άρχισαν στις 13 Οκτωβρίου 1792 όπου τέθηκε ο θεμέλιος λίθος παρουσία του Τζωρτζ Ουάσινγκτον. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του είναι ο Αναγεννησιακός, σε μεταγενέστερο συνδυασμό και με Νεοκλασικά στοιχεία. Οι πύλες του μεγάρου κοσμούνται με κίονες ελληνικού ιωνικού ρυθμού.