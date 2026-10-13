Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης βλέπουν στα F35, τα Rafale, τις Belharra και την «Ασπίδα του Αχιλλέα» μια προσπάθεια της Αθήνας να ενισχύσει...



Νέα διάσταση στα ελληνοτουρκικά δίνουν οι αναφορές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης στα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα, με τα F35, τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra και την «Ασπίδα του Αχιλλέα» να παρουσιάζονται ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Αθήνας να ενισχύσει την αμυντική της ισχύ και να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στην Αθήνα για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.



«Η Αθήνα αγοράζει F-35, Rafale, Belharra και Ασπίδα του Αχιλλέα» αναφέρουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με το βλέμμα στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, για την οποία λένε ότι «η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο».



Τα βλέμματα της Τουρκίας στην επίσκεψη Ρούμπιο



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, τα τουρκικά μέσα αναφέρουν: «Υπάρχει ένας και μοναδικός αποδέκτης: η Τουρκία. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Η Αθήνα επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή έναντι της Τουρκίας και στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτός είναι ο βασικός της στόχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Αθήνα και από σήμερα όλα τα βλέμματα στρέφονται στον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα από τα βασικά θέματα που θα βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι τα εξοπλιστικά. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, γίνεται λόγος για ένα πακέτο εξοπλιστικών συμφωνιών ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ».



CNN TURK: «Αυτή τη στιγμή, το ποσό που καλείται να καταβάλει η Αθήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες για εξοπλιστικά προγράμματα ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σημαντικότερο κονδύλι αφορά φυσικά τα F-35. Πρόκειται για 20 μαχητικά F-35, οι παραδόσεις των οποίων αναμένεται να αρχίσουν από το 2029.



Υπάρχει, όμως, και μία ακόμη επιλογή για την Αθήνα: η αγορά επιπλέον 20 αεροσκαφών. Προς το παρόν, λόγω του υψηλού κόστους, η ελληνική πλευρά δεν έχει ενεργοποιήσει αυτή την προαίρεση, δεν έχει δηλαδή δώσει το τελικό «πράσινο φως». Εάν το κάνει, θα αποκτήσει ακόμη 20 F-35 και το συνολικό ποσό που θα καταβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ.



Δεύτερη χώρα είναι η Γαλλία, η οποία επίσης κατέχει σημαντικό μερίδιο στις αμυντικές δαπάνες της Αθήνας. Εδώ μιλάμε για εξοπλιστικά προγράμματα που ξεπερνούν συνολικά τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν δύο βασικά προγράμματα: οι τέσσερις φρεγάτες Belharra και τα 24 μαχητικά Rafale.



Και υπάρχει φυσικά και μια τρίτη χώρα: το Ισραήλ, το οποίο αρχίζει πλέον να πλησιάζει τις άλλες δύο. Τους τελευταίους μήνες έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το σχέδιο αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα». Το πρόγραμμα έχει πλέον εγκριθεί, η εγκατάσταση των συστημάτων πρόκειται να ξεκινήσει και προβλέπεται ότι μέσα σε 36 μήνες θα έχουν εγκατασταθεί και θα έχουν τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία.



Και εδώ, βεβαίως, ο βασικός αποδέκτης του μηνύματος είναι η Τουρκία. Η Αθήνα επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της και να εξασφαλίσει υπεροχή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Για τον σκοπό αυτό είναι έτοιμη να καταβάλει στο Ισραήλ 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ».

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης βλέπουν στα F35, τα Rafale, τις Belharra και την «Ασπίδα του Αχιλλέα» μια προσπάθεια της Αθήνας να ενισχύσει τη θέση της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.