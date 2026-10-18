SpaceX: Τι μετέφεραν τα ασυνήθιστα επιστημονικά φορτία που έστειλε στον ΔΔΣ

Η SpaceX έστειλε πρόσφατα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) ένα ασυνήθιστο φορτίο, το οποίο περιείχε μικροσκοπικά μοντέλα εγκεφαλικού ι...



Τεχνητοί αμφιβληστροειδείς και «μίνι ανθρώπινοι εγκέφαλοι»



Μεταξύ των σημαντικότερων φορτίων του Dragon βρίσκεται η τελευταία σειρά αναδιπλούμενων ηλιακών συστοιχιών του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, γνωστών ως IROSAs. Τα ηλιακά πάνελ έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την ικανότητα του σταθμού να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, παρέχοντας πρόσθετη ισχύ για τη λειτουργία του και την εκτέλεση επιστημονικών ερευνών. Η εγκατάστασή τους έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στο φθινόπωρο.



Το διαστημικό σκάφος μετέφερε επίσης εξοπλισμό για την κατασκευή τεχνητών αμφιβληστροειδών σε συνθήκες μικροβαρύτητας, δηλαδή σε συνθήκες σχεδόν μηδενικής βαρύτητας, όπως αυτές που επικρατούν στον διαστημικό σταθμό. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η παραγωγή αυτών των δομών στο διάστημα θα μπορούσε μελλοντικά να οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα βοηθούν στην αποκατάσταση της όρασης ανθρώπων στη Γη.



Ένα άλλο πείραμα αφορά τα οργανοειδή εγκεφάλου– μικροσκοπικά τρισδιάστατα μοντέλα εγκεφαλικού ιστού που αναπτύσσονται από κύτταρα. Τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν στους επιστήμονες να μελετούν πτυχές της βιολογίας του εγκεφάλου που είναι δύσκολο να διερευνηθούν απευθείας στον άνθρωπο. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα αποκαλύψουν πιθανούς στόχους για την ανάπτυξη θεραπειών κατά νευρολογικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον και η σκλήρυνση κατά πλάκας.



Άλλα πειράματα περιλαμβάνουν τρισδιάστατα μοντέλα καρδιακού ιστού, τα οποία αναπαράγουν σημαντικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου καρδιακού ιστού. Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν αυτά τα μοντέλα για να εξελίξουν μεθόδους που θα επιτρέπουν τη δοκιμή μεγάλου αριθμού πιθανών φαρμάκων σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές.



Το Dragon μετέφερε επίσης υλικά για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο σχηματίζεται ένας νέος τύπος γυαλιού σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Η διερεύνηση της διαδικασίας χωρίς τη συνήθη επίδραση της βαρύτητας της Γης θα μπορούσε να προσφέρει νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και συμπεριφέρεται το συγκεκριμένο υλικό.



Η επιστροφή του Dragon στη Γη



Το Dragon αναμένεται να παραμείνει προσδεδεμένο στον διαστημικό σταθμό έως τα μέσα Νοεμβρίου. Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του, θα μεταφέρει πίσω στη Γη ερευνητικά υλικά που απαιτούν άμεση επεξεργασία, καθώς και άλλα φορτία. Το ταξίδι του, το οποίο ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου, στις 6:33 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, θα ολοκληρωθεί με την προσθαλάσσωση του σκάφους στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας.



Πηγή: Το Dragon αναμένεται να παραμείνει προσδεδεμένο στον διαστημικό σταθμό έως τα μέσα Νοεμβρίου. Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του, θα μεταφέρει πίσω στη Γη ερευνητικά υλικά που απαιτούν άμεση επεξεργασία, καθώς και άλλα φορτία. Το ταξίδι του, το οποίο ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου, στις 6:33 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, θα ολοκληρωθεί με την προσθαλάσσωση του σκάφους στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας.Πηγή: Science Daily

Η SpaceX έστειλε πρόσφατα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) ένα ασυνήθιστο φορτίο, το οποίο περιείχε μικροσκοπικά μοντέλα εγκεφαλικού ιστού, τρισδιάστατα εκτυπωμένο καρδιακό ιστό και τεχνολογία για την κατασκευή τεχνητών αμφιβληστροειδών στο Διάστημα. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτά τα πειράματα θα μπορούσαν να ανοίξουν νέους δρόμους για τη θεραπεία σοβαρών εγκεφαλικών παθήσεων, την αποκατάσταση της όρασης και τη δοκιμή μελλοντικών φαρμάκων.Το διαστημικό σκάφος Dragon της SpaceX έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 10:27 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (EDT), στις 15 Οκτωβρίου, και προσδέθηκε στη θύρα της μονάδας Harmony που είναι στραμμένη προς το Διάστημα. Μετέφερε περισσότερα από 2.860 κιλά τρόφιμα, βασικά εφόδια και επιστημονικό εξοπλισμό για το πλήρωμα της αποστολής Expedition 75.Η άφιξή του σηματοδοτεί την 35η εμπορική αποστολή ανεφοδιασμού της SpaceX προς τον ΔΔΣ, στο πλαίσιο της σύμβασής της με τη NASA. Εκτός από τα απαραίτητα εφόδια για τους αστροναύτες, το Dragon μετέφερε μια ασυνήθιστη συλλογή επιστημονικών πειραμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ερευνητές να αναπτύξουν νέες ιατρικές θεραπείες και να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των υλικών στο Διάστημα.