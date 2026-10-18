Πιερία: «Ήταν πολύ προσεκτικός, βοηθούσε στις φωτιές μέρα-νύχτα» - Συγκινεί ο πατέρας του πιλότου μας...

«Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα σε αυτό το σημείο». Με αυτά τα λόγια ο πατέρας του 41χρονου που σκοτώθηκε στο...



«Βοηθούσε στις πυρκαγιές μέρα-νύχτα»



Ο πατέρας του 41χρονου, μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στην αεροπορική εμπειρία του γιου του και στη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης.



«Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός. Τον έπαιρναν σε όλα τα αεροπλάνα από Γαλλία, από Ισπανία, παντού. Μόνιμος ήταν και βοηθούσε στις πυρκαγιές μέρα-νύχτα. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα σε αυτό το σημείο», δήλωσε.



Σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, ο 41χρονος είχε υπηρετήσει ως χειριστής πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair. Ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας.



Την αδυναμία της οικογένειας να συνειδητοποιήσει την απώλεια περιέγραψε και η αδελφή του: «Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε».



«Ήταν φίλοι, πετούσαν κάθε δέκα μέρες»



Κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ανέφερε ότι άκουσε θόρυβο, μίλησε για τη συχνή παρουσία των δύο ανδρών στην Αερολέσχη. «Ήταν φίλοι, πετούσαν συχνά, κάθε δέκα μέρες. Ήταν πεπειραμένοι. Εγώ άκουσα έναν θόρυβο», είπε.



Άλλος κάτοικος περιέγραψε την κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων, διευκρινίζοντας ότι αρχικά δεν γνώριζε τι είχε συμβεί.



«Ήμασταν στην Κατερίνη και είδαμε μία κινητοποίηση με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, απλά δεν φανταστήκαμε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο στην περιοχή μας», ανέφερε. «Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο πιλότος. Αυτό που έγινε ήταν θλιβερό», πρόσθεσε.



Η πτήση και η πτώση κοντά στην Αερολέσχη



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τον χώρο της Αερολέσχης και βρισκόταν στον αέρα περίπου 25 λεπτά πριν από τη συντριβή. Κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο.



Οι πρώτες πληροφορίες από την Αερολέσχη αναφέρουν ότι προηγήθηκε δεξιός ελιγμός και πιθανή απώλεια στήριξης. Πρόκειται για αρχική περιγραφή, η οποία δεν αποτελεί επιβεβαιωμένο πόρισμα για τα αίτια του δυστυχήματος.

«Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα σε αυτό το σημείο». Με αυτά τα λόγια ο πατέρας του 41χρονου που σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα στην Κονταριώτισσα Πιερίας περιγράφει το σοκ της οικογένειας, ενώ οι συνθήκες της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστες.Ο 41χρονος και ένας 58χρονος έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος ελαφρού τύπου στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.