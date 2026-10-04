Άγρια νύχτα στις Αχαρνές: Καταδίωξη με ΙΧ, επίθεση σε σπίτι και ζημιές στα κρατητήρια – 4 συλλήψεις

newsbomb.gr_Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στις Αχαρνές, με τέσσερα άτομα, ηλικίας 16, 17, 24 και 32 ετών, να συλλαμβά...



Ζημιές και στον χώρο κράτησης



Η ένταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν σταμάτησε εκεί. Δύο από τους συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν φθορές στην πόρτα του κρατητηρίου του ΑΤ Αχαρνών προκαλώντας αναστάτωση και διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.



Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν απείθεια, απειλή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.



Οι συλληφθέντες επρόκειτο να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική της πορεία.



newsbomb.gr_Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στις Αχαρνές, με τέσσερα άτομα, ηλικίας 16, 17, 24 και 32 ετών, να συλλαμβάνονται έπειτα από μια υπόθεση που περιλαμβάνει καταγγελίες για σωματική βία, απειλές, φθορές και επικίνδυνη οδήγηση.Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται περίπου στις 21:10, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Ζεφυρίου επενέβησαν στην περιοχή. Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, εντόπισαν τρία από τα εμπλεκόμενα άτομα να επιβαίνουν σε ΙΧ αυτοκίνητο, με την κατάσταση να παίρνει απρόβλεπτη τροπή.Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός φέρεται να αγνόησε τις υποδείξεις των αστυνομικών και να συνέχισε την πορεία του, οδηγώντας επικίνδυνα. Η διαδρομή κατέληξε όταν το όχημα προσέκρουσε σε δέντρο και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο. Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.Στο επίκεντρο της ίδιας υπόθεσης βρίσκονται και καταγγελίες για επίθεση σε σπίτι. Ειδικότερα, δύο από τους εμπλεκόμενους φέρονται να εισήλθαν σε κατοικία, όπου προκάλεσαν φθορές και άσκησαν σωματική βία σε βάρος άνδρα και γυναίκας που βρίσκονταν στον χώρο.