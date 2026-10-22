Ψηφίζεται ο «κόφτης» στα social media: Ενστάσεις, συγκρούσεις και στη μέση η προστασία των παιδιών

Δύο χρόνια μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από όπου έθεσε για πρώτη φορά την ανάγκη λήψης δραστικών μ...

Δύο χρόνια μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από όπου έθεσε για πρώτη φορά την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων, και έξι μήνες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη θέσπιση του ορίου των 15 ετών για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφτασε η ώρα της ψήφισης του πολυσυζητημένου νομοσχεδίου του Άκη Σκέρτσου.Αμέσως μόλις η κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία «περάσει» από την Ολομέλεια, η Ελλάδα θα γίνει η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Γαλλία που θεσπίζει αυστηρό όριο ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με το μέτρο να αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στην περίπτωση της Γαλλίας, το αντίστοιχο νομοσχέδιο έχει συναντήσει νομικά εμπόδια από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει πως έχει γίνει εξαντλητική διαβούλευση με την ΕΕ ώστε να μην τεθεί ζήτημα ακυρότητας.«Η απαγόρευση για εμάς δεν είναι μέτρο»Με βάση τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις των κομμάτων, η ΝΔ αναμένεται να ψηφίσει μόνη της το μπλόκο στα social media για ανήλικους εως 15 ετών, καθώς η αντιπολίτευση είτε καταψηφίζει είτε προσανατολίζεται να δηλώσει «παρών».Παρόλο που άπαντες παραδέχθηκαν τα προβλήματα που δημιουργεί η κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι σοβαρές ενστάσεις με φόντο την καθολική απαγόρευση, αλλά και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, παραμένουν.Το ΠΑΣΟΚ, που αναμένεται εκτός απροόπτου να δηλώσει «παρών» στο νομοσχέδιο, αντιπροτείνει, με τροπολογία που κατέθεσε, τη θέσπιση αυστηρού περιορισμού για τα παιδιά κάτω των 13 ετών και την περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση από 13 έως 14 ετών.Το ΚΚΕ καταψηφίζει, επιμένοντας να μιλά για προσχηματικό νομοσχέδιο, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ που προβάλλει αντιρρήσεις για την οριζόντια απαγόρευση. «Η απαγόρευση για εμάς δεν είναι μέτρο», διαμηνύει η Ελληνική Λύση η οποία κλίνει να δηλώσει «παρών». «Όχι» αναμένεται να πει και η ΝΙΚΗ, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας.Σε αυτόν τον καμβά, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σηκώνει το γάντι στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για στείρα, μικροπολιτική τακτική και καλώντας την να αναθεωρήσει τη στάση της, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας του πολιτικού προσωπικού προς την κοινωνία.Το νομοσχέδιο εισήχθη νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Ολομέλεια και αναμένεται να ψηφιστεί είτε αργά απόψε, είτε το μεσημέρι της Παρασκευής, δεδομένου ότι έχουν εγγραφεί να τοποθετηθούν περί τους 50 βουλευτές.