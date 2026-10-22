Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΖ

Συζητήσεις για την επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ ξεκινούν άμεσα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, όπως συμφωνήθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία το...

Συζητήσεις για την επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ ξεκινούν άμεσα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, όπως συμφωνήθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπλντελατί. Η εξέλιξη έρχεται μετά την έντονη αντίδραση της Αιγύπτου στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Bουλή της Βεγγάζης.Η συμφωνία, που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2020, αφορά μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, η οποία εκτείνεται μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού. Σε αντίθεση με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία αναγνωρίζει την επήρεια των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και του συμπλέγματος της Καρπάθου - Ρόδου στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, αναχαιτίζοντας τις αξιώσεις της Τουρκίας. Η χάραξη στην οποία συμφώνησαν Ελλάδα και Αίγυπτος επικαλύπτει και ακυρώνει στην πράξη τα παράνομα όρια που προέβλεπε το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 στην Ανατολική Μεσόγειο.Η σημαντική εκκρεμότητα που απομένει να ρυθμιστεί, μιας και η Αίγυπτος δεν θέλησε τότε να «μπεί στο μάτι της Τουρκίας», αφορά την περιοχή ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, όπου βρίσκεται το Καστελόριζο και η ευρύτερη περιοχή του. Η οριοθέτηση της ΑΟΖ του Καστελόριζου δεν περιλαμβανόταν σε εκείνη τη συμφωνία και παρέμενε ανοιχτή για μελλοντικές διαπραγματεύσεις με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Οι διαπραγματεύσεις αυτές ξεκινούν πλέον, μετά από την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Βεγγάζης.