Άγριο ξύλο στην αλβανική Βουλή μεταξύ βουλευτών... Από τα ποτήρια με νερό στις κλωτσιές και τις σφαλιάρες! ΒΙΝΤΕΟ

Τα επεισόδια από τους δρόμους των Τιράνων μεταφέρθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής, όπου η συνεδρίαση ξεκίνησε σε κλίμα έντασης, με υψηλού...



Η κατάσταση ξέφυγε και σημειώθηκαν χειροδικίες, όταν οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος επιχείρησαν να μπλοκάρουν το βήμα της Βουλής με το σύνθημα "ήρθε το τέλος", πέταξαν νερό και έκαναν λόγο για "εγκληματικό κοινοβούλιο". Βουλευτικά έδρανα ανατράπηκαν στην πλευρά της αντιπολίτευσης και ακολούθησε διακοπή της συνεδρίασης.



Κατά την επιστροφή στην συνεδρίαση μετά τη διακοπή, η αντιπολίτευση προκάλεσε νέα ένταση στη Βουλή. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ταουλάντ Μπάλα έδειξε το ματωμένο του δάχτυλο μετά τη σύγκρουσή του με τον βουλευτή Φλαμούρ Νόκα του Δημοκρατικού Κόμματος και δήλωσε ότι η βία του Σαλί Μπερίσα δεν θα εμποδίσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας.



Οι βουλευτές είχαν μεταβεί νωρίς σήμερα το πρωί στο Κοινοβούλιο, πριν από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ώστε να αποφύγουν εντάσεις.



Οι πανεπιστημιακοί συγκεντρώθηκαν και σήμερα έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο και ο επικεφαλής του συνδικάτου τους, ο Σαντέρ Κοβάτσι τους κάλεσε να συμμετάσχουν στην διαμαρτυρία μπροστά από το Κοινοβούλιο μαζί με τους φοιτητές.



Στο μεταξύ, από το Μαυροβούνιο, όπου πραγματοποιείται η Διάσκεψη των Ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έστειλε κατά την έναρξη των εργασιών μήνυμα πως η βία και η πόλωση δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνουν μέρος της απάντησης στις πολιτικές προκλήσεις.

Τα επεισόδια από τους δρόμους των Τιράνων μεταφέρθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής, όπου η συνεδρίαση ξεκίνησε σε κλίμα έντασης, με υψηλούς τόνους και αντεγκλήσεις μεταξύ των βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης .