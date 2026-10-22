Είναι ξεφτίλες... Τούρκος Αντιστράτηγος συνελήφθη στον Άγιο Δομέτιο της Κύπρου με 346 kg λαθραίου κρέατος

Σύμφωνα με τη Γενί Μπακίς, ο ίδιος είχε συλληφθεί και παλαιότερα όταν προσπάθησε να περάσει 3 βαλίτσες καπνό τσιγάρων από τη διέλευση VIP του παράνομου αεροδρομίου Τύμπου.Επέστρεφε στα κατεχόμενα όπου διαμένει στην Κερύνεια από τις ελεύθερες περιοχές. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν συνολικά 305,40 κιλά βοδινό χωρίς κόκαλα και 41 κιλά λίπος ουράς αρνιού, συνολικής αξίας 411.370 ΤΛ (7.472 ευρώ περίπου). Τα προϊόντα κατασχέθηκαν ως τεκμήρια και ο ύποπτος συνελήφθη επ' αυτοφώρω. Οδηγήθηκε στο «δικαστήριο» το οποίο τον άφησε ελεύθερο με απαγόρευση εξόδου από το ψευδοκράτος, εγγύηση 80.000 ΤΛ (1255 ευρώ περίπου) σε μετρητά, υπογραφή εγγύησης 600.000 ΤΛ (10.909 ευρώ) από δύο εγγυητές και την εμφάνισή του στο τμήμα μία φορά την εβδομάδα.