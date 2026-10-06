Διαιτολόγοι χωρίς άδεια διαφημίζονται στα social media: Δέκα υποθέσεις στον εισαγγελέα – Η πλατφόρμα για καταγγελίες πολιτών

Ο τίτλος του διαιτολόγου σε ένα προφίλ στο Instagram και η διαφήμιση υπηρεσιών διατροφής δεν αρκούν για να πιστοποιήσουν την επαγγελματικ...

Ο τίτλος του διαιτολόγου σε ένα προφίλ στο Instagram και η διαφήμιση υπηρεσιών διατροφής δεν αρκούν για να πιστοποιήσουν την επαγγελματική ιδιότητα εκείνου που τις προσφέρει. Ο Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε δέκα εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, έπειτα από την εξέταση ισάριθμων αναφορών για φερόμενη παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.Σύμφωνα με τον Σύλλογο, οι υποθέσεις αφορούν δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και το Νέο Ηράκλειο Αττικής, κυρίως όμως στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram και το Facebook. Οι καταγγελίες στρέφονται κατά προσώπων που, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιούν τον τίτλο του διαιτολόγου-διατροφολόγου και διαφημίζουν σχετικές πράξεις χωρίς να διαθέτουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος και χωρίς να είναι μέλη του.Από τις αναφορές στις εισαγγελικές αρχέςΗ Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου αναφέρει ότι, μετά την οριστικοποίηση του μητρώου μελών τον Μάιο του 2026, έθεσε ως προτεραιότητα τον περιορισμό της παροχής υπηρεσιών από πρόσωπα χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα.Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάστηκε δέκα αναφορές και κατέθεσε αντίστοιχες εγκλήσεις, ζητώντας την ποινική καταδίκη των καταγγελλόμενων προσώπων. Η ανακοίνωση αφορά την προσφυγή στη Δικαιοσύνη και δεν αναφέρει καταδικαστικές αποφάσεις.Το πλαίσιο για τον τίτλο και τις υπηρεσίες διατροφήςΟ Σύλλογος επικαλείται τον νόμο 5194/2025, σημειώνοντας ότι διαμόρφωσε το ρυθμιστικό πλαίσιο του επαγγέλματος, έπειτα από χρόνια αιτήματα του κλάδου.Όπως εξηγεί, με τον νόμο συστάθηκε ο Σύλλογος ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με υποχρεωτική εγγραφή των διαιτολόγων-διατροφολόγων, και ορίστηκε η διαιτολογική και διατροφολογική πράξη.Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέφθηκαν αυστηρές ποινές για τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και για την εκτέλεση ή διαφήμιση σχετικών πράξεων από μη δικαιούχα πρόσωπα.Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτεςΓια τη συγκέντρωση και εξέταση περιστατικών, ο Σύλλογος έχει δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα υποβολής αναφορών.Σε αυτήν μπορούν να απευθύνονται πολίτες, μέλη του Συλλόγου και άλλοι επαγγελματίες υγείας, υποβάλλοντας τεκμηριωμένες αναφορές για ενδεχόμενη παράνομη ή αντιδεοντολογική άσκηση του επαγγέλματος, αντιποίηση επαγγελματικής ιδιότητας και παραπλανητική παροχή υπηρεσιών διατροφής.Το ζήτημα, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, συνδέεται με την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των ασθενών. Για τον πολίτη που αναζητά υποστήριξη στη διατροφή του, η ουσία βρίσκεται πίσω από τον διαφημιζόμενο τίτλο: αν ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνεται διαθέτει τα προσόντα και τη νόμιμη επαγγελματική ιδιότητα για τις υπηρεσίες που προσφέρει.