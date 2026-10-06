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Γιώργος Καρατζαφέρης για Φίλιππο Καμπούρη: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επαίρονται»

Οκτωβρίου 06, 2026

  Με τη φράση «ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επαίρονται» σχολίασε ο Γιώργος Καρατζαφέρης την είδηση για τη σύλληψη το...

 



Με τη φράση «ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επαίρονται» σχολίασε ο Γιώργος Καρατζαφέρης την είδηση για τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης ήταν ο ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κόμματος στην ηγεσία του οποίου ήταν τα τελευταία χρόνια ο Φίλιππος Καμπούρης.

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε αποχωρήσει από την ηγεσία του ΛΑΟΣ μετά τις ευρωεκλογές του 2019 στις οποίες το κόμμα έλαβε 1,23%.

Ο Φίλιππος Καμπούρης εξελέγη πρόεδρος του ΛΑΟΣ στα τέλη του 2023 αφού πρώτα δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί βουλευτής με την Ελληνική Λύση.

Δύο χρόνια αργότερα, μάλιστα, τον Μάρτιο του 2025 ο Φίλιππος Καμπούρης «έκοψε» οριστικά κάθε σχέση του ΛΑΟΣ με τον Γιώργο Καρατζαφέρη με αφορμή δηλώσεις του για τη Μαρία Καρυστιανού.

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