Γιώργος Καρατζαφέρης για Φίλιππο Καμπούρη: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επαίρονται»





Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης ήταν ο ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κόμματος στην ηγεσία του οποίου ήταν τα τελευταία χρόνια ο Φίλιππος Καμπούρης.Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε αποχωρήσει από την ηγεσία του ΛΑΟΣ μετά τις ευρωεκλογές του 2019 στις οποίες το κόμμα έλαβε 1,23%.Ο Φίλιππος Καμπούρης εξελέγη πρόεδρος του ΛΑΟΣ στα τέλη του 2023 αφού πρώτα δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί βουλευτής με την Ελληνική Λύση.Δύο χρόνια αργότερα, μάλιστα, τον Μάρτιο του 2025 ο Φίλιππος Καμπούρης «έκοψε» οριστικά κάθε σχέση του ΛΑΟΣ με τον Γιώργο Καρατζαφέρη με αφορμή δηλώσεις του για τη Μαρία Καρυστιανού.