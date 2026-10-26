Δεν έχουν αντίπαλο... Rafale και Βelharra: Πώς διαλύουν τους Τούρκους στον ηλεκτρονικό πόλεμο

Rafale και Βelharra διαλύουν τους Τούρκους στον ηλεκτρονικό πόλεμο με την τεχνολογία που διαθέτουν. Οι Τούρκοι, κακά τα ψέματα, έχουν κάνει...









Οι Τούρκοι, κακά τα ψέματα, έχουν κάνει άλματα στο πεδίο του ηλεκτρονικού πολέμου, όπου έχουν επενδύσει πολύ.Είναι ακόμα νωπό το παράδειγμα του καλοκαιριού, όταν «τύφλωσαν» γαλλική φρεγάτα η οποία ζήτησε την συνδρομή των Ελλήνων για να βρει τον… δρόμο της.Μόλις βγουν μαζί με τα Rafale και οι υπόλοιπες Belharra στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τότε στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου το πάνω χέρι θα ανήκει δραστικά στην Ελλάδα.Μάλιστα προβλέπεται να το διατηρεί για… αρκετά χρόνια ακόμα.Τα Rafale με το ολοκληρωμένο σύστημα αυτοπροστασίας που διαθέτουν, το γνωστό SPECTRA, μπορούν να μπερδεύουν τα ραντάρ των αντιπάλων.Μόλις πριν λίγο καιρό οι Τούρκοι διαπίστωσαν αυτή την δυνατότητα σε κοινή άσκηση που έκαναν στην Τουρκία τουρκικά F-16 με καταριανά Rafale.Οι γαλλικές φρεγάτες Belharra έχουν απίστευτες στο πεδίο του ηλεκτρονικού πολέμου.Οι Belharra είναι εξοπλισμένες με το σύστημα jammers SENTINEL της Thales.Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ικανό να παρεμβάλει στα εχθρικά βλήματα και τα αεροσκάφη.Αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι οι νέες γαλλικές φρεγάτες της Ελλάδας διαθέτουν το κορυφαίο παγκοσμίως γαλλικό Κέντρο Πληροφοριών Μάχης SETIS, το οποίο δίνει στους χειριστές του πλήρη οπτικό-ηλεκτρονική άποψη 360 μοιρών.