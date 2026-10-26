Επιδρομή Ισλαμιστών και σφαγή 60 Ορθοδόξων Χριστιανών στην Αιθιοπία... Μας περικύκλωσαν από παντού, λέει κάτοικος

Πάνω από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις κατά χριστιανών στην Ορόμια της Αιθιοπίας, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία της χώρας. Ένας...



Ένας κάτοικος, του οποίου ο 75χρονος πατέρας σκοτώθηκε, περιέγραψε το περιστατικό ως ενέδρα. «Ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι και δεν είχαμε καμία προηγούμενη ενημέρωση. Μας περικύκλωσαν από τις τέσσερις κατευθύνσεις», δήλωσε στο BBC.



Η περιφερειακή κυβέρνηση δήλωσε ότι θα λάβει μέτρα κατά των υπευθύνων. Αξιωματούχος απέδωσε την ευθύνη για τις επιθέσεις σε μια νεοσύστατη συμμαχία ανταρτών, τη «Συμμαχία για την Επιβίωση», στην οποία συμμετέχει ο Απελευθερωτικός Στρατός των Ορόμο (OLA). Ο OLA δεν έχει σχολιάσει το θέμα, αλλά έχει αρνηθεί ότι έχει διαπράξει παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν.



Σε δήλωση της Ιεράς Συνόδου της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Τεβαχέντο αναφέρθηκε ότι 20 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις φλόγες κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.



Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι πέντε από τους νεκρούς ήταν παιδιά. Αξιωματούχος της εκκλησίας χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε τρεις περιοχές της περιφέρειας Σίρκα ως «σφαγή», αναφέροντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν την επίθεση.





Πολλοί κάτοικοι έχουν πλέον εγκαταλείψει την περιοχή. Καταδικάζοντας τη βία, η Ορθόδοξη Εκκλησία ανέφερε ότι οι επιθέσεις εναντίον χριστιανών έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό και ότι «τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τις αξίες της χώρας που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη».



Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook, η Ορθόδοξη Εκκλησία ανέφερε ότι είχε επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με την ανασφάλεια στις αρχές σε διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης, αλλά ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση».



Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αιθιοπίας, μια μη κυβερνητική οργάνωση, ανέφερε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2026 ότι 458 άτομα είχαν σκοτωθεί σε επιθέσεις στην εν λόγω περιοχή τα τελευταία τέσσερα χρόνια.





Ωστόσο, αυτή είναι μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, ένοπλες ομάδες είχαν στοχεύσει επανειλημμένα τοπικές κοινότητες, ιδίως οπαδούς της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Τεβαχέντο, σε επιθέσεις που χαρακτήρισε ως επιθέσεις με θρησκευτικά κίνητρα.



Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως κατηγορήσει την OLA για τις επιθέσεις, με τον πρωθυπουργό Αμπί Αχμέτ να δηλώνει ότι η βία εναντίον αμάχων και θρησκευτικών ιδρυμάτων αποτελούσε μέρος ενός σχεδίου αποσταθεροποίησης της χώρας. Η ομάδα, η οποία δηλώνει ότι αγωνίζεται για περισσότερα δικαιώματα για τον λαό των Ορόμο, αρνείται αυτές τις κατηγορίες.



Προηγούμενες αναφορές έχουν επίσης καταγράψει επιθέσεις εναντίον μουσουλμάνων στην περιοχή. Κάτοικοι που μίλησαν στο BBC σε διάφορες περιπτώσεις έχουν περιγράψει τη βία ως εθνοτικής και θρησκευτικής φύσης. Περίπου τα δύο τρίτα των κατοίκων της Αιθιοπίας είναι χριστιανοί, κυρίως ορθόδοξοι, ενώ το ένα τρίτο είναι μουσουλμάνοι.

Πάνω από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις κατά χριστιανών στην Ορόμια της Αιθιοπίας, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία της χώρας.