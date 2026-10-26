«Χωριάτικο»: Ποινικές διώξεις για σωρεία κακουργημάτων στους 59 συλληφθέντες – Εμπλέκεται και σε «λάδωμα» αστυνομικών

Βαρύτατο κατηγορητήριο αποδόθηκε στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης και τεράστιας φοροδιαφυγής του ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριά...



Εμπλέκεται και σε «λάδωμα» αστυνομικών στη Μύκονο ο «Mr. Χωριάτικο»



Ο 57χρονος ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» φέρεται να εμπλέκει και σε δωροληψία αστυνομικών και στη Μύκονο. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τα πρώτα κέρδη του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων, τοποθετήθηκαν σε ακίνητα στη Μύκονο. Υπό τον έλεγχό του υπήρχαν εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και beach bar.



Ωστόσο, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου, ο «Mr. Χωριάτικο» ήθελε να γνωρίζει πότε θα γίνονταν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές. Έτσι φέρεται να προσέγγισε ένστολους τους οποίους και έβαλε υπό τη δούλεψή του.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό που δεν είχε υπολογίσει είναι ότι οι “Αδιάφθοροι” της ΕΛΑΣ παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του, όπως και συνεργατών του. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2025 έγιναν συλλήψεις με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και δωροδοκίας – δωροληψίας. Η δίκη θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου και αφορά σε συνολικά πέντε αστυνομικούς, εκ των οποίων οι δύο υπηρετούν στη Μύκονο.



Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί έδιναν σε τέσσερις Αλβανούς ναρκωτικά που είχαν κατασχέσει τα οποία διακινούσαν σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος.



Οι αρχές έχουν στα χέρια τους καταγεγραμμένη συνομιλία στελέχους της ΕΛΑΣ που δέχεται προσφορά από τον «Mr. Χωριάτικο». Εκείνος του ζητεί να τον ενημερώνει για τους επικείμενους ελέγχους της ΕΛΑΣ στη Μύκονο.

Βαρύτατο κατηγορητήριο αποδόθηκε στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης και τεράστιας φοροδιαφυγής του ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο».Στους συλληφθέντες αποδόθηκαν σωρεία κακουργηματικών πράξεων και δύο πλημμελήματα και συγκεκριμένα:Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωσηΑπάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώΦοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑΣυνέργεια στη φοροδιαφυγήΜη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημ)Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώΜαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθησηΛηστεία από κοινούΑπάτη από κοινού (πλημ)Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθησηΔιακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματοςΟι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν για απολογία σε ανακριτή, ενώ λόγω του μεγάλου πλήθους των συλλήψεων θα συνδράμουν την ανακριτική διαδικασία δύο επίκουροι ανακριτές.Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω πλήθους κατηγορουμένων.