Πολεμικό Ναυτικό: Η ΙΝΤRACOM Defense κέρδισε το πρόγραμμα αναβάθμισης των συστημάτων επικοινωνιών των φρεγατών MEKO-200

H ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) αποφάσισε και ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) την αποδοχή της τεχνικής προσφορ...
H ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) αποφάσισε και ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της ΙΝΤRACOM Defense για το πρόγραμμα αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνιών των φρεγατών MEKO-200 του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ). Το επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2026, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
Το πρόγραμμα προκηρύχθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, με προϋπολογισμό € 9,98 εκατομμύρια. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης είναι τα πέντε (5) χρόνια και περιλαμβάνει την προμήθεια/εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων Συστημάτων Διαχείρισης Επικοινωνιών (ΣΔΕ), την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων Συστημάτων Ανακοινώσεων (PAS : Public Address System), την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων συστημάτων Ψηφιακών Τηλεφωνικών Κέντρων, υπηρεσία εκπαίδευσης (χρήσης και συντήρησης) για το προσωπικό και τη διαχείριση του προγράμματος δοκιμών.
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