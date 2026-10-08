Οι τούρκοι ΚΡΥΒΟΥΝ την ομιλία του στην Πνύκα και λένε πως ο Ρούμπιο είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας

Και βέβαια κρύβουν την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα γιατί καταλαβαίνουν πως στο Νέο Δυτικό Κόσμο που περιέγραψε ο Ρούμπιο, βασισμένο στα...

Και βέβαια κρύβουν την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα γιατί καταλαβαίνουν πως στο Νέο Δυτικό Κόσμο που περιέγραψε ο Ρούμπιο, βασισμένο στα ΕλληνοΧριστιανικά ιδεώδη, η τουρκία ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ.... Μπορεί να χωράει μέρος του πληθυσμού της ή εδάφη της, αλλά η ίδια η τουρκία ΟΧΙ... (Διαβάστε ΕΔΩ)

Χαρακτηριστική η στάση της Χουριέτ, που όχι μόνο εξαφανίζει την ομιλία του Ρούμπιο μπροστά από την Ακρόπολη, γιατί δεν έχει με τι λόγια να την συνοδέψει, αλλά προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι στους τούρκους λέγοντας πως αυτοί έχουν τον Τραμπ -που λέει γλυκά λογάκια για να κοιμίζει τον Ερντογάν- κι εμείς βασιζόμαστε στον νούμερο δύο που είναι ο Ρούμπιο. λές και δεν υιοθέτησε χθες βράδυ ο Λευκός Οίκος τα λεγόμενα του Αμερικανού ΥΠΕΞ αναμεταδίδοντας την ομιλία από την Πνύκα. (Δείτε ΕΔΩ)

Διαβάστε τι λέει η Χουριέτ...

Κατά την περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας περνούσαν μια κρίσιμη καμπή, η Αθήνα, η οποία δεν μπορούσε να βρει την πολιτική εγγύτητα που αναζητούσε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέχρι την Άγκυρα, έστρεψε την προσοχή της στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

“Τα θέματα της άμυνας, της ασφάλειας και της ενέργειας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Rubio, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Αθήνα για δύο ημέρες στο πλαίσιο του 6’ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας”. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Αθήνα ζήτησε από την Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο εναντίον της Άγκυρας.

Χθες, υπογράφηκαν ορισμένες συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, της τεχνολογίας, του εμπορίου, των επενδύσεων και του πολιτισμού. Σύμφωνα με τον ελληνικό Τύπο, κεκλεισμένων των θυρών, έφερε στο τραπέζι το αμυντικό πακέτο της Αθήνας των 3, 5 δι Ευρώ. Στον Ρούμπιο, ο Έλληνας ομόλογός του στη συνέντευξη Τύπου, έδωσε ένα αξιοσημείωτο μήνυμα για το έργο καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο προκάλεσε ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. “Μερικά από αυτά τα έργα σχετίζονται με ευαίσθητες καταστάσεις που απασχολούν άλλες χώρες. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Τέτοια ευαίσθητα ζητήματα θα μπορούσαν ίσως να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι στη συνέντευξη Τύπου”, είπε ο Ρούμπιο.

H Προσδοκία της Αθήνας από την Ουάσιγκτον δεν είναι μόνο για αγορές όπλων. Η Ελλάδα προσπαθεί επίσης να κερδίσει την ενεργό πολιτική υποστήριξη των ΗΠΑ που επιδιώκει εδώ και καιρό στην Ανατολική Μεσόγειο εναντίον της Άγκυρας. Η Αθήνα προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει μια στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έναντι της Τουρκίας αυξάνοντας τη στρατιωτική της ικανότητα αναπτύσσοντας τη δική της αμυντική βιομηχανία. Από την άλλη, οι ΗΠΑ εμβαθύνουν την αμυντική τους συνεργασία με τη Γαλλία και το Ισραήλ.

Περαστικά εκτός από τους σλαβόδουλους και τα γιουσουφάκια και στους τούρκους που ακόμη δεν θέλουν να καταλάβουν τι τους έρχεται...