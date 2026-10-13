Άρης: Το Perseverance της NASA έσπασε το ρεκόρ απόστασης που κατείχε το Opportunity

Ένα νέο ιστορικό ρεκόρ στην εξερεύνηση του Διαστήματος κατέγραψε το Perseverance της NASA, καθώς έγινε το όχημα που έχει διανύσει τη μεγα...



«Περιμένουμε να συνεχίσει να καταρρίπτει το ρεκόρ»



Ο Στίβεν Λι (Steven Lee), υπεύθυνος των αποστολών Curiosity και Perseverance στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA, υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογικής προόδου που επιτρέπει πλέον τόσο μεγάλες διαδρομές.



Όπως ανέφερε, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι το Perseverance θα διένυε συνολικά έως 12,4 μίλια, δηλαδή περίπου 20 χιλιόμετρα.



Η πραγματική επίδοση έχει ήδη υπερδιπλασιάσει αυτόν τον στόχο.



Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα τα συστήματα κίνησης του ρόβερ παραμένουν πλήρως λειτουργικά, ενώ τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής επιτρέπουν στην ομάδα να εκτιμά ότι το Perseverance θα συνεχίσει να αυξάνει την απόσταση που έχει διανύσει για αρκετά ακόμη χρόνια.



Η NASA έχει ήδη εγκρίνει την πρώτη παράταση της αποστολής, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο και προβλέπει τη συνέχιση της εξερεύνησης του χείλους του κρατήρα Jezero έως περίπου τα τέλη του 2028.

Από το Sojourner στο Perseverance: Τρεις δεκαετίες εξερεύνησης



Το νέο ρεκόρ αποτελεί το πιο πρόσφατο επίτευγμα μιας σειράς ρομποτικών αποστολών που ξεκίνησαν το 1997.



Το Sojourner, το πρώτο ρόβερ που εξερεύνησε τον Άρη, διένυσε περίπου 100 μέτρα κατά τη διάρκεια της αποστολής του.



Ακολούθησαν τα δίδυμα Spirit και Opportunity, τα οποία έφτασαν στον Κόκκινο Πλανήτη το 2004. Το Spirit κάλυψε συνολικά 7,7 χιλιόμετρα πριν ολοκληρωθεί η αποστολή του το 2010, ενώ το Opportunity συνέχισε να λειτουργεί έως το 2018, έχοντας διανύσει 45,16 χιλιόμετρα.



Το Curiosity, που προσεδαφίστηκε στον Άρη το 2012 και παραμένει ενεργό, είχε καλύψει περισσότερα από 38 χιλιόμετρα έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.



Το Perseverance είχε ήδη ξεπεράσει και δύο ιστορικές επιδόσεις στη Σελήνη: τα 35,7 χιλιόμετρα που διένυσαν οι αστροναύτες της αποστολής Apollo 17 το 1972 και τα 39 χιλιόμετρα του σοβιετικού ρόβερ Lunokhod 2 το 1973.



Η αναζήτηση αρχαίας ζωής στον Άρη συνεχίζεται



Πέρα από το ρεκόρ απόστασης, η αποστολή του Perseverance επικεντρώνεται στη γεωλογική ιστορία του Άρη και στην αναζήτηση ενδείξεων ότι ο πλανήτης θα μπορούσε κάποτε να είχε φιλοξενήσει μικροβιακή ζωή.



Το ρόβερ εξερευνά σήμερα περιοχές δυτικά του κρατήρα Jezero, κατευθυνόμενο προς μια τοποθεσία που ονομάζεται Idubi, μέσω της περιοχής Lac de Charmes.



Σύμφωνα με τη NASA, τα πετρώματα της συγκεκριμένης περιοχής είναι εξαιρετικά αρχαία, ενώ στην τοποθεσία Idubi αναζητούνται ίχνη παλαιών υδροθερμικών συστημάτων.



Μέχρι σήμερα, το Perseverance έχει συλλέξει 29 δείγματα πετρωμάτων και αρειανού εδάφους, από διαφορετικές περιοχές του κρατήρα.



Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματά του περιλαμβάνεται ο βράχος Cheyava Falls, στον οποίο εντοπίστηκαν χαρακτηριστικά που εξετάζονται ως πιθανές ενδείξεις αρχαίας μικροβιακής δραστηριότητας. Τα ευρήματα δεν αποτελούν απόδειξη ύπαρξης ζωής και απαιτούν περαιτέρω ανάλυση.



Η ανακάλυψη συνδέεται με τη συλλογή του δείγματος Sapphire Canyon και τις πιθανές ενδείξεις αρχαίας ζωής, οι οποίες παραμένουν αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης.



Κατά την εξερεύνηση του κρατήρα, το Perseverance έχει επίσης εντοπίσει ασυνήθιστα πετρώματα στην επιφάνεια του Άρη, προσφέροντας νέα στοιχεία για τη γεωλογική ιστορία της περιοχής.



Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Lac de Charmes, το ρόβερ αναμένεται να συνεχίσει κατά μήκος του χείλους του κρατήρα και να κινηθεί νοτιότερα, προς το Rainbow Falls, έναν σχηματισμό αρχαίου φλοιού πλάτους περίπου 100 μέτρων. Πηγή: skai.gr

Ένα νέο ιστορικό ρεκόρ στην εξερεύνηση του Διαστήματος κατέγραψε το Perseverance της NASA, καθώς έγινε το όχημα που έχει διανύσει τη μεγαλύτερη συνολική απόσταση στην επιφάνεια άλλου ουράνιου σώματος.Στις 11 Οκτωβρίου 2026, το εξάτροχο ρομποτικό όχημα συμπλήρωσε 45,22 χιλιόμετρα στην επιφάνεια του Άρη, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 45,16 χιλιομέτρων που κατείχε το Opportunity, επίσης της NASA.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, το Perseverance χρειάστηκε μόλις πεντέμισι χρόνια για να ξεπεράσει μια επίδοση που το Opportunity είχε καταγράψει έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια εξερεύνησης του Κόκκινου Πλανήτη.Το ορόσημο επιτεύχθηκε την 2.006η αρειανή ημέρα (sol) της αποστολής, κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής περίπου 91 μέτρων.Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του Perseverance έχει διαδραματίσει το προηγμένο σύστημα αυτόνομης πλοήγησης AutoNav, το οποίο επιτρέπει στο ρόβερ να κινείται στον Άρη λαμβάνοντας αποφάσεις χωρίς να απαιτείται συνεχής καθοδήγηση από τη Γη.Το σύστημα χρησιμοποιεί εικόνες του εδάφους για να δημιουργεί τρισδιάστατους χάρτες, να αναγνωρίζει εμπόδια και να σχεδιάζει ασφαλείς διαδρομές ανάμεσα σε σημεία που έχουν επιλέξει οι χειριστές της αποστολής.Η NASA περιγράφει αυτή τη δυνατότητα ως μια διαδικασία κατά την οποία το όχημα μπορεί ουσιαστικά να «σκέφτεται ενώ οδηγεί».Περισσότερο από το 90% της συνολικής απόστασης που έχει διανύσει το Perseverance πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του AutoNav. Συγκριτικά, το αντίστοιχο ποσοστό για τα παλαιότερα ρόβερ Opportunity και Spirit ήταν περίπου 5%.Η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτυπώνεται και στην επεξεργασία του περιβάλλοντος. Ενώ το Sojourner, το πρώτο ρόβερ της NASA στον Άρη, αξιολογούσε 20 σημεία για να επιλέξει την πορεία του, το Perseverance επεξεργάζεται 600.000 σημεία σε κάθε παρατήρηση.Χάρη στις δυνατότητές του, μπορεί να διανύσει έως 412 μέτρα μέσα σε μία αρειανή ημέρα.