Συνελήφθη Ρομά που απείλησε με όπλο - ρέπλικα αστυνομικούς στην Ομόνοια και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει

Στη σύλληψη ενός 42χρονου Ρομά προχώρησαν νωρίτερα αστυνομικοί στην Ομόνοια. Συγκεκριμένα, ο 42χρονος συνελήφθη από μέλη της ομάδας ΔΡΑ...
Στη σύλληψη ενός 42χρονου Ρομά προχώρησαν νωρίτερα αστυνομικοί στην Ομόνοια.
Συγκεκριμένα, ο 42χρονος συνελήφθη από μέλη της ομάδας ΔΡΑΣΗ, καθώς όταν τους αντιλήφθηκε έβγαλε όπλο - ρέπλικα, τους απείλησε και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει.
Οι αστυνομικοί, παρά την αντίσταση που προέβαλε τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν και στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Α.Τ. Ομόνοιας.
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