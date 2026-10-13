Συνελήφθη Ρομά που απείλησε με όπλο - ρέπλικα αστυνομικούς στην Ομόνοια και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει

Στη σύλληψη ενός 42χρονου Ρομά προχώρησαν νωρίτερα αστυνομικοί στην Ομόνοια. Συγκεκριμένα, ο 42χρονος συνελήφθη από μέλη της ομάδας ΔΡΑ...

Συγκεκριμένα, ο 42χρονος συνελήφθη από μέλη της ομάδας ΔΡΑΣΗ, καθώς όταν τους αντιλήφθηκε έβγαλε όπλο - ρέπλικα, τους απείλησε και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει.Οι αστυνομικοί, παρά την αντίσταση που προέβαλε τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν και στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Α.Τ. Ομόνοιας.