Ποιος ελβατικός σουγιάς;;; Δείτε πόσα όπλα μαζί είναι το περίστροφο «Αpache» ΒΙΝΤΕΟ

Τo περίστροφο Apache είναι ένα όπλο χειρός στο οποίο ενσωματώνονται πολλά άλλα όπλα. Έγινε γνωστό στις αρχές του 1880, από τον γ...

Τo περίστροφο Apache είναι ένα όπλο χειρός στο οποίο ενσωματώνονται πολλά άλλα όπλα.Έγινε γνωστό στις αρχές του 1880, από τον γαλλικό υπόκοσμο με το όνομα Les Apaches (Οι Απάχηδες). Το όπλο ενσωματώνει επίσης ένα πτυσσόμενο μαχαίρι και μία σιδερογροθιά.Η ακτίνα βολής είναι περιορισμένη αλλά μπορεί να διπλωθεί και να κρυφτεί εύκολα σε μία τσέπη.Επιπλέον, λόγω της αφύλακτης ενεργοποίησης, ο χρήστης είναι πιθανό να πιάσει φωτιά.