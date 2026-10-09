Μεγαλώνει η κυπριακή ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» για να υποδεχθεί τις Φρεγάτες κλάση ΚΙΜΩΝ και αμερικανικά Αντιτορπιλικά

Στη διαπλάτυνση και εκβάθυνση της εισόδου του λιμένα της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης», προχωρεί το Υπουργείο Άμυνας Όπως δήλωσε στ...

Στη διαπλάτυνση και εκβάθυνση της εισόδου του λιμένα της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης», προχωρεί το Υπουργείο ΆμυναςΌπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαΐδης, το έργο στοχεύει τόσο να εξυπηρετήσει την έλευση μεγαλύτερων σκαφών ανοικτής θαλάσσης, που για πρώτη φορά αποκτά η Κύπρος, αλλά και τη συμμετοχή της Κύπρου στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.Το ΥΠΑΜ προκήρυξε διαγωνισμό για το έργο συνολικού ύψους €2,5 εκατομμυρίων. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27 Οκτωβρίου, με την περίοδο υλοποίησης του έργου να ανέρχεται σε σχεδόν πέντε μήνες. Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε ο κ. Φωκαΐδης, μέχρι το τέλος του χρόνου θα αρχίσει η διαδικασία εγκατάστασης συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης.Το έργο, ανέφερε ο κ. Φωκαΐδης, «εξυπηρετεί αφενός τους στόχους της αναδιοργάνωσης με τα τρία μεγάλα πλοία και την ίδια ώρα θα υπάρξουν τεχνικές αναβαθμίσεις ηλεκτρονικής επιτήρησης που έχουν σχέση και με τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό πεδίο». Υπενθυμίζοντας τη νέα Ευρωπαϊκή Αμυντική Συνεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Φωκαΐδης είπε πως η κυβέρνηση επιθυμεί όπως η Κύπρος συμμετάσχει από την πρώτη φάση. «Θέλουμε να φέρουμε την Ευρώπη κοντά, να φέρουμε την Ευρώπη στην Κύπρο με παρουσία στο νησί και σε αυτό το πλαίσιο είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε και υποδομές, όπως είναι η ναυτική βάση, για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας», πρόσθεσε.Παράλληλα, ο ΥΠΑΜ υπενθύμισε πως η πρώτη φάση της αναδιοργάνωσης της ΕΦ προνοεί τρία σκάφη ανοικτής θαλάσσης. Ήδη, συμπλήρωσε, το ένα σκάφος από το Ισραήλ έχει καθελκυστεί, ενώ θα κατακυρωθούν προσφορές για άλλα δύο σκάφη εντός του 2017. «Είναι η πρώτη φάση του έργου που αφορά την επέκταση της Βάσης, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες σκαφών ανοικτής θαλάσσης, βάσει του εξοπλιστικού προγράμματος», είπε, προσθέτοντας πως είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος αποκτά σκάφη ανοικτής θαλάσσης. «Μέχρι τώρα είχαμε σκάφη για τα χωρικά ύδατα, τώρα αποκτούμε τρία σκάφη ανοικτής θαλάσσης», κατέληξε.