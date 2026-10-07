Το νέο οπλικό σύστημα που προτείνει η Naval Group για το Πολεμικό Ναυτικό





O Rampart μπορεί να ενσωματώσει διάφορα όπλα ταυτόχρονα, όπως αντιαεροπορικούς πυραύλους, ανθυποβρυχιακές ρουκέτες, πυραύλους κατά πλοίων, βομβίδες, περιφερόμενα πυρομαχικά και αντίμετρα, σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Έτσι το πλοίο που το ενσωματώνει μπορεί να το εφοδιάσει με τα όπλα που επιθυμεί, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Εξίσου σημαντικό είναι το ότι ο εκτοξευτής μπορεί να αλλάξει διαμόρφωση εν πλω και σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Ο Rampart έχει τέσσερις θέσεις όπου ενσωματώνονται ισάριθμοι εκτοξευτές, οι οποίοι μπορεί να είναι διπλοί, τετραπλοί οι πολλαπλοί, ανάλογα με το όπλο που φέρουν. Ο Rampart ζυγίζει 3,5 τόνους και μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε πλοία μικρού ή μεγάλου εκτοπίσματος.





Ο εκτοξευτής μπορεί να ενσωματώσει όπλα συνολικού βάρους 1.000 κιλών (σε διάφορους συνδυασμούς) και ενσωματώνει υπολογιστή βολής και το σύστημα ελέγχου βολής (εκτός από στατικούς στόχους ο Rampart μπορεί να προσβάλει και κινούμενους στόχους). Μπορεί επίσης να λειτουργήσει αυτόνομα ή σε συνεργασία με το σύστημα μάχης του πλοίου.