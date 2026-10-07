Ποιές Πρέσπες; «Μακεδονία« ως την Χαλκιδική θέλουν οι Σκοπιανοί... Προκλητικό πανό σε αγώνα με την Ηρακλή για το FIBA Europe Cup

Ένα πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες του γηπέδου στα Σκόπια, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΜΖΤ με τον Ηρακλή για την πρεμιέρα του...

Ένα πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες του γηπέδου στα Σκόπια, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΜΖΤ με τον Ηρακλή για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, τράβηξε τα βλέμματα.Το πανό βρισκόταν στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι οργανωμένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας και περιλάμβανε τη φράση: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».Μαζί με το συγκεκριμένο μήνυμα υπήρχε και χάρτης, στον οποίο απεικονίζονταν ως τμήμα της χώρας περιοχές που βρίσκονται σήμερα στην ελληνική επικράτεια, μεταξύ των οποίων η περιοχή της Θεσσαλονίκης και η Χαλκιδική.Το συγκεκριμένο πανό παρέμεινε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ η εικόνα από το γήπεδο καταγράφηκε και μεταδόθηκε μέσω των σχετικών φωτογραφιών και βίντεο από την αναμέτρηση.Για το θέμα πήρε θέση και η ΚΑΕ Ηρακλής η οποία προχώρησε σε επίσημη καταγγελία και ενημέρωση της πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια.Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Ηρακλής: «H ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στη Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού , Ελεονόρα Ραντζέλοβα την ύπαρξη πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, σε μία από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, ζητώντας να κατέβει. Επίσης ενημερώθηκε σχετικά και η Ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια».