Φόβοι για επιθέσεις κατά Εβραίων σε όλο τον κόσμο – Προειδοποίηση από το Ισραήλ ενόψει της επετείου της 7ης Οκτωβρίου

Προειδοποίηση για το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε διάφορες χώρες του κόσμου εξέδωσε σήμερα το Εθνικό Συμβούλι...

Προειδοποίηση για το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε διάφορες χώρες του κόσμου εξέδωσε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ (NSC), ενόψει της τρίτης επετείου από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.Ειδικότερα, επισημαίνει τον αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων για αύριο Τετάρτη, όπως επίσης και διαδηλώσεων και επεισοδίων. «Οι τρομοκρατικές οργανώσεις, που καθοδηγούνται από το Ιράν και τους αντιπροσώπους τους, τη Χαμάς και τα τζιχαντιστικά στοιχεία θεωρούν την ημερομηνία αυτή ως σημαντικό ορόσημο» αναφέρει στην ανακοίνωση του.Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (NSC) συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος, καθώς και η εκ των προτέρων δημοσίευση ταξιδιωτικών σχεδίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τα μεγάλα πλήθη και τις διαδηλώσεις.