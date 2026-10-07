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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Απροκάλυπτα ο Τουρκική Στρατιά Αιγαίου... Συνεχίζει τις ασκήσεις αποβάσεως από κομάντος σε ελληνικά νησιά!

Οκτωβρίου 07, 2026

  Η τουρκική ιστοσελίδα της Μαβί Βατάν αναφέρει ότι ο Στρατός του Αιγαίου συνεχίζει να παρέχει εκπαίδευση αποβάσεως στους κομάντος. Όπως ση...

 



Η τουρκική ιστοσελίδα της Μαβί Βατάν αναφέρει ότι ο Στρατός του Αιγαίου συνεχίζει να παρέχει εκπαίδευση αποβάσεως στους κομάντος.

Όπως σημειώνεται, ο Στρατός του Αιγαίου, σε συνεργασία με την Διοίκηση Τάγματος Μάχης Μηχανικού και μέλη των Διοικήσεων 19ης και 7ης Ταξιαρχίας Καταδρομών, διεξήγαγε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 στη Φώκαια/Σμύρνη την «Εκπαίδευση Ναυτικής Επίθεσης».

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, μονάδες καταδρομών και μηχανικού πραγματοποίησαν κοινές δραστηριότητες επιχειρήσεων από τη θάλασσα προς την ακτή.

Μάλιστα, δημοσιεύεται και το παρακάτων βίντεο:

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