Απροκάλυπτα ο Τουρκική Στρατιά Αιγαίου... Συνεχίζει τις ασκήσεις αποβάσεως από κομάντος σε ελληνικά νησιά!

Η τουρκική ιστοσελίδα της Μαβί Βατάν αναφέρει ότι ο Στρατός του Αιγαίου συνεχίζει να παρέχει εκπαίδευση αποβάσεως στους κομάντος. Όπως ση...

Η τουρκική ιστοσελίδα της Μαβί Βατάν αναφέρει ότι ο Στρατός του Αιγαίου συνεχίζει να παρέχει εκπαίδευση αποβάσεως στους κομάντος.Όπως σημειώνεται, ο Στρατός του Αιγαίου, σε συνεργασία με την Διοίκηση Τάγματος Μάχης Μηχανικού και μέλη των Διοικήσεων 19ης και 7ης Ταξιαρχίας Καταδρομών, διεξήγαγε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 στη Φώκαια/Σμύρνη την «Εκπαίδευση Ναυτικής Επίθεσης».Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, μονάδες καταδρομών και μηχανικού πραγματοποίησαν κοινές δραστηριότητες επιχειρήσεων από τη θάλασσα προς την ακτή.Μάλιστα, δημοσιεύεται και το παρακάτων βίντεο: