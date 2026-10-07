ΟΠΟΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΙ ΑΝ ΣΗΚΩΣΕΙΣ... Ο κρητικός Λούης Τίκας που έγινε ηγέτης των ανθρακωρύχων στο Κολοράντο και ήρθε αντιμέτωπος με τους παραστρατιωτικούς των Ροκφέλερ....

23 Σεπτεμβρίου 1913. Ο Τζων Λώσον, αντιπρόσωπος του Σωματείου των ανθρακωρύχων και δικηγόρος, μαζί με τον ηγέτη των εργατών Λούη Τίκα από τ...

23 Σεπτεμβρίου 1913. Ο Τζων Λώσον, αντιπρόσωπος του Σωματείου των ανθρακωρύχων και δικηγόρος, μαζί με τον ηγέτη των εργατών Λούη Τίκα από την Κρήτη, ανακοινώνουν τα αιτήματα τους στην Εταιρία Καυσίμων του Κολοράντο.Τα αιτήματα για δίκαιη μεταχείριση απορρίπτονται αμέσως. Η απεργία των εργατών ξεκινά με αποκορύφωμα μια μεγάλη σφαγή που έμεινε στην ιστορία ως η «Σφαγή του Λάντλοου». Στην προσπάθειά του για ανακωχή πέφτει νεκρός και ο Λούης Τίκας. Οι ψεύτικές ευκαιρίες και οι πράκτορες Οι ανθρακωρύχοι στα ορυχεία των ΗΠΑ ήταν κυρίως μετανάστες. Αρχικά από την Κορνουάλη, την Ουαλία και την Αγγλία. Μετά τον 20ο αιώνα, κυρίως Ιταλοί, Σέρβοι, Έλληνες και Αφροαμερικανοί. Ειδικά στο Κολοράντο, το 70% των ανθρακωρύχων ήταν μετανάστες. Μεταξύ του 1891 και του 1910 έφτασαν στις ΗΠΑ 183.000 Έλληνες. Συνήθως πληρώνοντας έναν «προστάτη» που τους υποσχόταν δουλειά και τους κάλυπτε τα εισιτήρια τα οποία με τη σειρά τους έπρεπε να τους τα ξεπληρώσουν....ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑhttp://www.mixanitouxronou.gr/o-kritikos-loyis-tikas-poy-egine-igetis-ton-anthrakorychon-sto-koloranto-kai-irthe-antimetopos-me-toys-parastratiotikoys-ton-rokfeler-i-apergia-sta-orycheia-katelixe-se-aimatochysia/