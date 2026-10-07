Πνευμονική Πανώλη: Παγκόσμια ανησυχία... Επιβάτες αεροπλάνου φέρεται να θερμομετρούνται πριν κατέβουν στη Μόσχα

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η υπόθεση μιας Ρωσίδας τεχνικού εργαστηρίου που πέθανε σε ερευνητικό κέντρο από την πανώλη στη Σιβηρία....

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η υπόθεση μιας Ρωσίδας τεχνικού εργαστηρίου που πέθανε σε ερευνητικό κέντρο από την πανώλη στη Σιβηρία.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει «πολύ σοβαρά» το περιστατικό, ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επεσήμανε ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά την υπόθεση, εν μέσω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξάπλωση της πνευμονικής πανώλης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.Τι αναφέρουν οι ρωσικές Αρχές για τον θάνατοΟ κυβερνήτης της περιοχής του Ιρκούτσκ ανακοίνωσε ως αιτία θανάτου την «πνευμονία απροσδιόριστης αιτιολογίας», σημειώνοντας ότι «κανένας μικροοργανισμός» που να συνδέεται με την εργασία της γυναίκας δεν εντοπίστηκε στα «βιολογικά δείγματά» της.Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ανέφεραν ότι η γυναίκα ενδέχεται να αρρώστησε είτε αφού έσπασε έναν δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο είτε μετά από επίσκεψη στο πεδίο σε περιοχή όπου η πανώλη εμφανίζεται φυσικά σε άγρια τρωκτικά.Ερωτηθείς σχετικά με το τι θα κάνει η Ουάσιγκτον απέναντι στον κίνδυνο εξάπλωσης της πανώλης από τη Ρωσία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με το Κρεμλίνο για την υπόθεση.Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση θανάτου της 28χρονης ερευνήτριας εργαστηρίου σε ρωσικό ινστιτούτο που ειδικεύεται στη μελέτη της πανώλης και επικίνδυνων παθογόνων.Η νεαρή γυναίκα πέθανε από πνευμονία «άγνωστης» προέλευσης, σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές και η είδηση αυτή προκάλεσε ανησυχία παγκοσμίως.Οι ρωσικές Αρχές έθεσαν σε καραντίνα ένα νοσοκομείο και εντοπίζουν τις επαφές της υπαλλήλου στην απομακρυσμένη περιοχή του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία.Τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ταυτοποίησαν την υπάλληλο ως την 28χρονη τεχνικό εργαστηρίου Ντάρια Σιπίλοβα.Οι επίσημες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό είναι περιορισμένες, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα των ρωσικών Μέσων Ενημέρωσης, οι Αρχές στο Ιρκούτσκ έχουν θέσει σχεδόν 200 άτομα υπό ιατρική παρακολούθηση.Την ίδια ώρα, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, καταγράφονται επιβάτες μέσα σε αεροσκάφος και ο άνδρας που τραβά το βίντεο ακούγεται να λέει:«Δεν μας αφήνουν να βγούμε από το αεροπλάνο. Πιθανότατα θα μας ελέγξουν τη θερμοκρασία τώρα.»Αυτό μας περιμένει όλους κατά την άφιξη στη Μόσχα».Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι επιβάτες έφτασαν στη Μόσχα από το Ιρκούτσκ.Σημειώνεται πως την περασμένη Κυριακή 04/10, το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η ρωσική υπηρεσία προστασίας των καταναλωτών, Rospotrebnadzor, ανέφερε ότι σε μια υπάλληλο του Ινστιτούτου Έρευνας κατά της Πανούκλας της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής στο Ιρκούτσκ διαγνώστηκε «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» ή προέλευσης.Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι είχε επεκτείνει τις εξετάσεις δειγμάτων από την ασθενή και δεν εντόπισε μικροοργανισμούς που να σχετίζονται με την εργασία της.