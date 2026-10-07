Ο καλεσμένος στις εκπομπές που παρουσίαζε ο Φίλιππος Καμπούρης, ελεγχεται ως αχυράνθρωπος στις επιχειρήσεις.

Ένα ψητοπωλείο, μία αποθήκη γυναικείων ρούχων, αλλά και ένα πρόσωπο της Trash TV, είναι μερικά από τα κομμάτια του παζλ που ένωσαν οι Αρ...



Ένα ψητοπωλείο, μία αποθήκη γυναικείων ρούχων, αλλά και ένα πρόσωπο της Trash TV, είναι μερικά από τα κομμάτια του παζλ που ένωσαν οι Αρχές, πριν προχωρήσουν στη σύλληψη του προέδρου του ΛΑΟΣ Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του, καθώς και ακόμη έξι ατόμων, λογιστών και «αχυρανθρώπων».



Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των εμπλεκομένων, είναι και ένα όνομα που το συναντάμε στις εκπομπές που παρουσίαζε ο Φίλιππος Καμπούρης τις δεκαετίες 2000 και 2010, πριν εκλεγεί στην προεδρία του ΛΑΟΣ. Είχε το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας», καθώς έκανε ακροβατικά στα τηλεοπτικά πλατό, ενώ εργάστηκε ως διανομέας, αλλά και στην καθαριότητα του δήμου Παλαιού Φαλήρου. Όταν τα φώτα της δημοσιότητας έσβησαν, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διαβίωσης.



Το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου ατόμου το συναντάμε στο καταστατικό επιχείρησης με έδρα την Καλλιθέα. Πρόκειται για ένα ψητοπωλείο, στο οποίο μάλιστα σύχναζαν αρκετοί επώνυμοι, τραγουδιστές και ηθοποιοί. Η εταιρεία συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2025 με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 100 ευρώ, ενώ ο άνδρας, που αντιμετώπιζε πρόβλημα διαβίωσης, εμφανίζεται ως μέτοχος. Καλέσαμε στο ψητοπωλείο, όμως αντί να απαντήσει κάποιος υπάλληλος, ακούσαμε το ηχογραφημένο μήνυμα: «Λόγω τεχνικού προβλήματος θα παραμείνουμε κλειστά για σήμερα. Αύριο πάλι θα ανοίξουμε, θα είμαστε κοντά σας».



Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί έρευνα των Αρχών στο ψητοπωλείο, καθώς φαίνεται να συνδέεται με την υπόθεση φοροδιαφυγής και απάτης κατά του ΕΦΚΑ. Αντίστοιχη έρευνα έγινε και σε αποθήκη με γυναικεία ρούχα στον Πειραιά.



