O «Στόχος» δεν ξεχνά... Αυτά τα τρία παληκάρια μας... οι Πεζοναύτες που χάθηκαν πριν 12 χρόνια τέτοια μέρα στο πεδίο βολής «Γλαφυρών»

- Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας (ΠΖ) Γεώργιο Ορφανίδη, 33 ετών- Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας (ΠΖ) Αναστάσιος Μεζάλας, 34 ετών- Δεκανέας (ΠΝ) Φώτιος Ανδρικόπουλος, 19 ετών"Το Γενικό Επιτελείο Στρατού σας ενημερώνει ότι την 07 Οκτωβρίου 2014, περί τις 13:30, στο Πεδίο Ασκήσεων «ΓΛΑΦΥΡΩΝ» Μαγνησίας, κατά την πραγματοποίηση προγραμματισμένων βολών Βαρέων Όπλων Πεζικού με όλμους 81 χιλ, διερράγη ο σωλήνας του όλμου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δυο Επαγγελματιών Οπλιτών Πεζικού και ενός Οπλίτη Θητείας και τον τραυματισμό ενός Αξιωματικού. Ο τραυματίας Αξιωματικός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.