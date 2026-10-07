O «Στόχος» δεν ξεχνά... Αυτά τα τρία παληκάρια μας... οι Πεζοναύτες που χάθηκαν πριν 12 χρόνια τέτοια μέρα στο πεδίο βολής «Γλαφυρών»

- Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας (ΠΖ) Γεώργιο Ορφανίδη, 33 ετών - Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας (ΠΖ) Αναστάσιος Μεζάλας, 34 ετών - Δεκα...
- Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας (ΠΖ) Γεώργιο Ορφανίδη, 33 ετών
- Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας (ΠΖ) Αναστάσιος Μεζάλας, 34 ετών
- Δεκανέας (ΠΝ) Φώτιος Ανδρικόπουλος, 19 ετών
Η ανακοίνωση του ΓΕΣ στις 7 Οκτωβρίου 2014
"Το Γενικό Επιτελείο Στρατού σας ενημερώνει ότι την 07 Οκτωβρίου 2014, περί τις 13:30, στο Πεδίο Ασκήσεων «ΓΛΑΦΥΡΩΝ» Μαγνησίας, κατά την πραγματοποίηση προγραμματισμένων βολών Βαρέων Όπλων Πεζικού με όλμους 81 χιλ, διερράγη ο σωλήνας του όλμου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δυο Επαγγελματιών Οπλιτών Πεζικού και ενός Οπλίτη Θητείας και τον τραυματισμό ενός Αξιωματικού. Ο τραυματίας Αξιωματικός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.
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