Σταδιακή κλιμάκωση από τα μεμέτια... Δεύτερη τουρκική αντι - NATVEX μέσα σε λίγες ώρες εντός ελληνικής θάλασσας!

Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία καθώς εξέδωσε νέα αντι-NAVTEX, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες, ενόψει της επανέναρξης των ερευνών για ...

Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία καθώς εξέδωσε νέα αντι-NAVTEX, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες, ενόψει της επανέναρξης των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης (GSI).Και η δεύτερη NAVTEX της Τουρκίας αφορά στη θαλάσσια περιοχή από την οποία προγραμματίζεται να περάσει το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», όταν ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες και εκδοθεί η αγγελία για τις εργασίες του καλωδίου.Η νέα τουρκική NAVTEX:Η κυπριακή NAVTEXΗ Κύπρος εξέδωσε NAVTEX για την αναγγελία εργασιών του πλοίου «S/V KOBI RUEGG» εντός της ΑΟΖ της χώρας, για το διάστημα από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, οι οποίες αφορούν γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor (EMC).Λίγο αργότερα, η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX, στην οποία υποστηρίζει ότι οι έρευνες αφορούν περιοχή της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», τα εξωτερικά όρια της οποίας έχουν κοινοποιηθεί στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο σταθμός της Λάρνακας που εξέδωσε την NAVTEX είναι μη εξουσιοδοτημένος και ότι η περιοχή ανήκει στην τουρκική περιοχή ευθύνης έκδοσης NAVTEX.Μάλιστα, η Τουρκία επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η «Κύπρος» δεν εκπροσωπεί το κράτος που ιδρύθηκε το 1960 και ότι ο όρος «Κύπρος» δεν συνιστά οποιαδήποτε μορφή αναγνώρισης της ελληνοκυπριακής διοίκησης ούτε προδικάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως και τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του 1960.Η τουρκική NAVTEX επισημαίνει ακόμη ότι «οι προσπάθειες νομιμοποίησης παράνομων ισχυρισμών της ελληνοκυπριακής διοίκησης μέσω της NAVTEX είναι άκυρες και ούτε έγιναν ούτε θα γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».