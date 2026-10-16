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Αναστάτωση σε πτήση από το Ηράκλειο για Θεσσαλονίκη: Δεν έσβηνε το τσιγάρο και κατέληξε με χειροπέδες

Οκτωβρίου 16, 2026

  Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε πτήση από το Ηράκλειο της Κρήτης προς τη Θεσσαλονίκη, όταν επιβάτης άναψε ηλεκτρονικό τσιγά...

 



Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε πτήση από το Ηράκλειο της Κρήτης προς τη Θεσσαλονίκη, όταν επιβάτης άναψε ηλεκτρονικό τσιγάρο μέσα στην καμπίνα και δεν το έσβηνε παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις του πληρώματος.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες, ενώ η συμπεριφορά του έγινε επιθετική.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το πλήρωμα αναγκάστηκε να καταγγείλει το περιστατικό, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές.

Ο 25χρονος επιβάτης συνελήφθη για παράβαση σχετική με τη διατάραξη της τάξης. Αντί να ταξιδέψει Θεσσαλονίκη, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις συνέπειες της συμπεριφοράς του. H πτήση έγινε κανονικά.

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