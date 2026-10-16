Αδίστακτοι ληστές στη Νέα Ιωνία: Χτυπούν ηλικιωμένο και του αρπάζουν τον σταυρό από τον λαιμό

Θύμα ληστείας έπεσε ένας ηλικιωμένος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Νέας Ιωνίας. Δύο άτομα του επιτέθηκαν, τον χτύπ...



Δύο άτομα του επιτέθηκαν, τον χτύπησαν και του άρπαξαν τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό του.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι δράστες φέρονται να δρουν ανεξέλεγκτα το τελευταίο διάστημα, έχοντας πραγματοποιήσει επανειλημμένες κλοπές στην περιοχή.



Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.





Θύμα ληστείας έπεσε ένας ηλικιωμένος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Νέας Ιωνίας.