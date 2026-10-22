Με Leopard, drones και νέα οπλικά συστήματα η πρόβα για την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

protothema.gr_Με άρματα μάχης Leopard, τεθωρακισμένα οχήματα, μη επανδρωμένα συστήματα και νέο στρατιωτικό εξοπλισμό πραγματοποιείται από ...

protothema.gr_Με άρματα μάχης Leopard, τεθωρακισμένα οχήματα, μη επανδρωμένα συστήματα και νέο στρατιωτικό εξοπλισμό πραγματοποιείται από το πρωί της Πέμπτης (22/10) η δοκιμαστική παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη. Η πρόβα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου δίνει μια πρώτη εικόνα από τα μέσα που θα παρουσιαστούν στη φετινή στρατιωτική παρέλαση, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τα οπλικά συστήματα.Στις εικόνες από τη δοκιμαστική παρέλαση ξεχωρίζουν τα σύγχρονα άρματα Leopard και τα θωρακισμένα οχήματα του Στρατού, ενώ σημαντική θέση έχουν τα συστήματα αεράμυνας, τα drones και οι ελληνικής σχεδίασης κατασκευές που εντάσσονται στον σχεδιασμό εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.Για τη διεξαγωγή της πρόβας έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μουδανιών. Σύμφωνα με την Τροχαία, από τις 07:30 έως τις 14:00 διακόπτεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, στην οδό Προφήτη Ηλία, μέχρι την Αερογέφυρα Ρυσίου.Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα αντιαεροπορικά συστήματα στην πρόβαΑνάμεσα στα στοιχεία που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στη φετινή δοκιμαστική παρέλαση βρίσκονται τα συστήματα που συνδέονται με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη πολυεπίπεδης προστασίας του ελληνικού εναέριου χώρου.Στο επίκεντρο βρίσκονται τα David’s Sling και Barak MX, τα οποία προβλέπεται να αποτελέσουν βασικά τμήματα της νέας αρχιτεκτονικής αεράμυνας. Τα δύο συστήματα προορίζονται να καλύπτουν διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες, δημιουργώντας διαδοχικά επίπεδα προστασίας απέναντι σε εναέριες και πυραυλικές απειλές.Το David’s Sling, που αναπτύχθηκε από τις Rafael Advanced Defense Systems και Raytheon, έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, πυραύλων κρουζ, αεροσκαφών και ρουκετών μεγάλου διαμετρήματος.Χρησιμοποιεί το κατευθυνόμενο βλήμα STUNNER, το οποίο διαθέτει δυνατότητα αναχαίτισης στόχων σε απόσταση έως 130 χιλιομέτρων και σε ύψος έως 15 χιλιομέτρων. Η ταχύτητά του μπορεί να φτάσει τα Mach 7,5, δηλαδή περίπου τα 10.000 χιλιόμετρα την ώρα.Στα νέα συστήματα περιλαμβάνεται και το Spyder, ένα αυτοκινούμενο αντιαεροπορικό σύστημα μέσου βεληνεκούς, το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.Διαθέτει ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης με κάλυψη 360 μοιρών, ικανό να εντοπίζει και να παρακολουθεί εναέριους στόχους σε αποστάσεις 150 χιλιομέτρων και άνω. Ο εκτοξευτής του φέρει πυραύλους Derby, ενώ οι δυνατότητες αναχαίτισης φτάνουν έως τα 80 χιλιόμετρα.Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία του Drone Dome, ενός συστήματος που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.Οι δυνατότητές του περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών από ηλεκτρονικά σήματα, τον εντοπισμό στόχων και την παρεμβολή συστημάτων επικοινωνίας και πλοήγησης. Μεταξύ άλλων, μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία GPS και τις επικοινωνίες εχθρικών drones.Τα ελληνικά drones και τα νέα μη επανδρωμένα οχήματαΞεχωριστή θέση στη δοκιμαστική παρέλαση έχουν τα μη επανδρωμένα συστήματα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, τα οποία προορίζονται για διαφορετικές επιχειρησιακές αποστολές.Ένα από αυτά είναι το «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσβολή εχθρικών ναυτικών στόχων και την άρνηση πρόσβασης σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.Το σκάφος έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα εντοπισμού του και μπορεί να εκκινεί τόσο από την ξηρά όσο και από πλωτές πλατφόρμες.Διαθέτει ηλεκτροοπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, συστήματα αυτόνομης πλοήγησης και δυνατότητες δορυφορικής επικοινωνίας. Η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 75 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως 50 κιλών.Στα ελληνικά συστήματα που παρουσιάζονται περιλαμβάνεται και το «ΑΝΤΑΙΟΣ», ένα μη επανδρωμένο επίγειο όχημα με έξι τροχούς.Το συγκεκριμένο όχημα έχει αναπτυχθεί για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, με δυνατότητα μεταφοράς εφοδίων και τραυματιών, αλλά και συμμετοχής σε αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης.Μπορεί επίσης να λειτουργεί ως φορέας επικοινωνιών ή οπλικών συστημάτων. Διαθέτει ενισχυμένη κατασκευή και χαμηλό ακουστικό και θερμικό ίχνος, ενώ το ωφέλιμο φορτίο του φτάνει τα 600 κιλά και η επιχειρησιακή του αυτονομία τις οκτώ ώρες.Στη δοκιμαστική παρέλαση συμμετέχει και η «ΑΡΠΥΙΑ», ένα ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο αερόχημα της κατηγορίας mini cruise – one way attack.Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για αποστολές προσβολής στόχων με ακρίβεια και μπορεί να πραγματοποιεί αυτόνομες πτήσεις, ακολουθώντας προκαθορισμένες διαδρομές.Η δυνατότητα πτήσης σε χαμηλό ύψος, σε συνδυασμό με το περιορισμένο ίχνος του στα ραντάρ, δυσκολεύει τον εντοπισμό του, ενώ μπορεί να αναπτύσσει υψηλές υποηχητικές ταχύτητες.Ανάμεσα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκεται και το γαλλικής κατασκευής Patroller, το οποίο προορίζεται για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών.Χάρη στην αυτονομία και την εμβέλειά του μπορεί να παρακολουθεί μεγάλες περιοχές για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μεταδίδοντας εικόνα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω των αισθητήρων του.Στην πρόβα δίνουν επίσης το «παρών» ο ελληνικής κατασκευής «Αρχύτας», τα αεροχήματα κάθετης απογείωσης VBAT και τα Orbiter 3, τα οποία συνεργάζονται με τα πυραυλικά συστήματα Spike NLOS.Στα μέσα που παρουσιάζονται συγκαταλέγονται ακόμη τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα Schiebel Camcopter S-100 και ALTUS LSA A900, τα οποία μπορούν να παρέχουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας και πληροφορίες στόχευσης σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.Στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου και της αντιμετώπισης drones εμφανίζονται τα ελληνικά συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.Πρόκειται για συστήματα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε επιχειρησιακές συνθήκες, μεταξύ άλλων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», και έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενη στρατιωτική παρέλαση.Παράλληλα, το αρματικό δυναμικό εμφανίζεται με πρόσθετα μέσα προστασίας από μη επανδρωμένες απειλές, όπως συστήματα anti-drone και ειδικά προστατευτικά πλέγματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση επιθέσεων από FPV drones.Στη δοκιμαστική παρέλαση συμμετέχουν επίσης οι Ειδικές Δυνάμεις, με σύγχρονο εξοπλισμό ναυτικών επιχειρήσεων, υποβρύχια σκούτερ και μέσα ταχείας επέμβασης.Την εικόνα συμπληρώνουν τα νέα μέσα του Πεζικού, με έμφαση στην προστασία των στρατιωτών και στη δυνατότητα διασύνδεσής τους με άλλα συστήματα στο πεδίο των επιχειρήσεων.Η πρόβα στη Θεσσαλονίκη αποτελεί έτσι μια πρώτη παρουσίαση των μέσων που θα εμφανιστούν στην επίσημη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.