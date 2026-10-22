Ιωάννινα και Αθήνα στις πόλεις της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση

Στο 30% της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση συγκαταλέγονται 14 ελληνικές πόλεις, εκ των οποίων τα Ιωάννινα και η Αθήνα, όπ...



Στα Ιωάννινα τα «πρωτεία» της ρύπανσης



Την πιο επιβαρυμένη εικόνα μεταξύ των ελληνικών πόλεων παρουσιάζουν τα Ιωάννινα, στην 754η θέση μεταξύ 761 πόλεων, δηλαδή μόλις επτά θέσεις από το τέλος της κατάταξης. Ακολουθούν η Αθήνα (745ή), η Θεσσαλονίκη (729ή), η Λάρισα (726η), ο Βόλος (654η) και τα Τρίκαλα (697η).



Συνολικά, έξι ελληνικές πόλεις βρίσκονται στο χειρότερο 10% της ευρωπαϊκής κατάταξης και δέκα στο χειρότερο 20%. Ακόμη και τα Χανιά, που καταγράφουν την καλύτερη θέση μεταξύ των 14 ελληνικών πόλεων, βρίσκονται μόλις στην 540η θέση.



Γιατί είναι επικίνδυνη η ατμοσφαιρική ρύπανση;



Τα PM₂.₅ είναι μικροσκοπικά σωματίδια που μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα και συνδέονται με καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα.



Το διοξείδιο του αζώτου προέρχεται κυρίως από διεργασίες καύσης, με σημαντική συνεισφορά της οδικής κυκλοφορίας, ενώ το όζον σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων.



Σημαντικές πηγές ρύπανσης στις ελληνικές πόλεις αποτελούν επίσης η οικιακή θέρμανση, ιδιαίτερα η καύση ξύλου, οι βιομηχανικές δραστηριότητες και οι εκπομπές που μεταφέρονται από γειτονικές περιοχές.

Στο 30% της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση συγκαταλέγονται 14 ελληνικές πόλεις, εκ των οποίων τα Ιωάννινα και η Αθήνα, όπως δείχνουν νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA).Μάλιστα, και οι 14 αυτές πόλεις βρίσκονται στο 30% των ευρωπαϊκών πόλεων με τον υψηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο θνησιμότητας από την ατμοσφαιρική ρύπανση.Τα ευρήματα αυτά αφορούν την έκθεση του πληθυσμού σε τρεις βασικούς ρύπους: τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM₂.₅), το διοξείδιο του αζώτου (NO₂) και το όζον (O₃), κατά την περίοδο 2024–2025.