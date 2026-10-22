Πυθέας ο Μασσαλιώτης: Ο Έλληνας εξερευνητής της Έσχατης Θούλης…

Ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης αποτελεί μια από τις πλέον άγνωστες, αλλά παράλληλα και σημαντικές προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου. Δικαιολογημέν...













Ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης αποτελεί μια από τις πλέον άγνωστες, αλλά παράλληλα και σημαντικές προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου. Δικαιολογημένα δε κατέχει τον τίτλο του εξερευνητή, εφόσον πρώτος έπλευσε στις άγνωστες βόρειες θάλασσες, φθάνοντας έως τη νήσο Θούλη, την οποία οι ερευνητές ταυτίζουν με τη σημερινή Ισλανδία.Ο Πυθέας γεννήθηκε στην ελληνική πόλη της Μασσαλίας στα μέσα περίπου του 4ου αιώνα π.Χ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικές με την οικογένεια του και τη ζωή του γενικότερα. Φημολογείτο ότι ήταν ο ίδιος γιός ναυτικού.Ο Στράβων, μεταφέροντας αποσπάσματα από το έργο του Πυθέα, «Περί του Ωκεανού», αναφέρει ότι ο Πυθέας, πριν επιχειρήσει το εξερευνητικό του ταξίδι στον Βορρά, είχε ταξιδεύσει σε ολόκληρη την Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο.Δεν γνωρίζουμε επίσης ούτε πότε ακριβώς επιχείρησε το ταξίδι, ή τα ταξίδια του στον Βορρά, ούτε πως εξασφάλισε χρηματοδότηση, αλλά και πάνω από όλα ούτε τις αιτίες που τον οδήγησαν να πραγματοποιήσει ένα τόσο επικίνδυνο ταξίδι. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.grhttps://www.history-point.gr/pytheas-o-massaliotis-o-ellinas-exereynitis-tis-eschatis-thoylis-vid