Τουρκικό υπουργείο Άμυνας για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν ακυρώνεται από μονομερείς εκτιμήσεις»

Σε προκλητικούς τόνους και με αδιάλλακτη ρητορική κινήθηκε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σχολιάζοντας την επικύρωση του παράνομου τουρκολ...



«Χαιρετίζουμε την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου, του Μνημονίου Συνεννόησης για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πρόσθεσε μάλιστα ότι «ευχαριστούμε τις λιβυκές αρχές για την επίδειξη της βούλησής τους στη λήψη αυτής της απόφασης», υπογραμμίζοντας πως η Άγκυρα αποδίδει τεράστια σημασία στη συμφωνία «η οποία συμβάλλει στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων και των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο».



Απάντηση σε ΕΕ και Ελλάδα



Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αθήνας που αμφισβητούν τη νομιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου, ο Ζεκί Ακτούρκ απέρριψε τις επικρίσεις αυτές, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα του περιφερειακού χωροφύλακα.



Ισχυρίστηκε πως «Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών εμπίπτει στα κυριαρχικά δικαιώματα των σχετικών παράκτιων κρατών, και η νομική εγκυρότητα αυτού του Μνημονίου Συνεννόησης δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς εκτιμήσεις τρίτων μερών».



Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τουρκία στηρίζει τον στόχο μιας «ενιαίας και αδιαίρετης Λιβύης» που θα γεφυρώνει την ανατολική και τη δυτική πλευρά της χώρας.



«Απόδειξη της διεθνούς αποτελεσματικότητας της Τουρκίας»



Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του μετά το πέρας της ενημέρωσης, ο Ζεκί Ακτούρκ θέλησε να συνδέσει την εξέλιξη στη Λιβύη με το ευρύτερο πλαίσιο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής διπλωματίας.



«Η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης της συμφωνίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, μαζί με την Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας και το Μνημόνιο Συνεννόησης Badr, αποτελεί μια απτή απόδειξη της αποτελεσματικότητας και της στρατηγικής συνεργασίας της χώρας μας στη διεθνή σκηνή», τόνισε.

Σε προκλητικούς τόνους και με αδιάλλακτη ρητορική κινήθηκε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σχολιάζοντας την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών από το κοινοβούλιο της Λιβύης. Μάλιστα, το χαρακτηρίσε ως «στρατηγικό ορόσημο».Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα του στρατιωτικού αεροδρομίου Temelli στην Άγκυρα με αφορμή διεθνή διαγωνισμό στρατιωτικών UAV, ο εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, απάντησε στις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.Ικανοποίηση και ευχαριστίες στην ΛιβύηΑπαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την ψήφιση του μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου, το τουρκικό ΥΠΑΜ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην εξέλιξη αυτή.