Ισραήλ: Επίδειξη ισχύος με δεκάδες μαχητικά στα σύνορα του Ιράν - Υποψίες ότι στόχευε σε ιρανική αντίδραση

Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα πτήση που έφτασε μέχρι τα σύνορα του Ιράν, σύμ...
Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα πτήση που έφτασε μέχρι τα σύνορα του Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Axios.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.300 χιλιομέτρων από το Ισραήλ, μόλις μία εβδομάδα πριν από τις ισραηλινές εκλογές και την ίδια ημέρα που ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην αεροπορική βάση Οβντά του Ισραήλ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν συνδεόταν με την επίσκεψη του Χέγκσεθ.
00:08Κριστιάνο εναντίον Πορτογαλίας - Η ιστορία πίσω από το πρόστιμο 255 ευρώ του Ρονάλντο και την αποβολή 30 ημερών
The video player is currently playing an ad. You can skip the ad in 5 sec with a mouse or keyboard
Κριστιάνο εναντίον Πορτογαλίας - Η ιστορία πίσω από το πρόστιμο 255 ευρώ του Ρονάλντο και την αποβολή 30 ημερών
Αν και ορισμένοι Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μια συνηθισμένη επιχείρηση με στόχο την αποτροπή του Ιράν, η κίνηση αυτή ενείχε τον κίνδυνο λανθασμένων εκτιμήσεων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ιρανική αντίδραση και να οδηγήσουν σε νέα ανάφλεξη του πολέμου.
Σύμφωνα με τις πηγές, στην άσκηση συμμετείχαν δεκάδες μαχητικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού.
Τα αεροσκάφη διέσχισαν τον εναέριο χώρο της Συρίας και του Ιράκ, ακολουθώντας πορεία αντίστοιχη με εκείνη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επίθεση κατά του Ιράν.
Καθώς πλησίαζαν στα ιρανικά σύνορα, άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Αμερικανοί αξιωματούχοι επισήμαναν ότι οι Ισραηλινοί γνώριζαν πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν θα εντόπιζαν τα αεροσκάφη.
Σύμφωνα με πηγές στο Axios, το Ισραήλ είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως στρατιωτική άσκηση με στόχο την «επίδειξη ισχύος» και την αποτροπή ενδεχόμενων ιρανικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ ενόψει των εκλογών.
Ωστόσο, ορισμένες αμερικανικές πηγές ανέφεραν ότι είχαν σχηματίσει την εντύπωση πως το Ισραήλ ήλπιζε ότι οι Ιρανοί θα άνοιγαν πυρ εναντίον των αεροσκαφών, δίνοντάς του έτσι το πρόσχημα για να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν.
Το Fox News είχε μεταδώσει την Τρίτη ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε άσκηση με κατεύθυνση το Ιράν.
Την περασμένη εβδομάδα, το Axios αποκάλυψε ότι ο Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν συζητήσει στις αρχές Οκτωβρίου το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
Ο Νετανιάχου είχε εκφράσει στον Τραμπ την ανησυχία του για πληροφορίες των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν προχωρούσε σε ανησυχητικές ενέργειες για την ανασυγκρότηση του πυρηνικού του προγράμματος.
Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είχε προειδοποιήσει τότε τον Αμερικανό ομόλογό του, στρατηγό Νταν Κέιν, ότι η επανέναρξη του πολέμου εκείνη την περίοδο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή των ισραηλινών εκλογών, καθώς το Ιράν πιθανότατα θα προχωρούσε σε αντίποινα.
Ο Τραμπ αρχικά φάνηκε να είναι θετικός απέναντι στην επανέναρξη των επιθέσεων, στη συνέχεια όμως άρχισε να διατηρεί επιφυλάξεις και τελικά απέρριψε την πρόταση του Νετανιάχου.
Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία στρατιωτική ενέργεια χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.
Την Τετάρτη, μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης στρατιωτικών, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του» και επέτρεψε στους Ιρανούς επιστήμονες να προχωρήσουν στην κατασκευή πυρηνικού όπλου.
«Έχει απασφαλίσει και το Ιράν προσπαθεί ξανά να αναπτύξει τις βόμβες θανάτου του», δήλωσε ο Νετανιάχου.
«Επομένως, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να εξαλείψουμε αυτή την απειλή μια για πάντα: να ανατρέψουμε το καθεστώς στο Ιράν. Και αυτή είναι η εντολή που έχω δώσει στον ισραηλινό στρατό, τη Μοσάντ και τις υπηρεσίες ασφαλείας», πρόσθεσε.
Πηγή: skai.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.