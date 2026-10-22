Τζουμχουριέτ: Η Αίγυπτος απορρίπτει τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, είναι νομικά άκυρη

Η επικύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων περιοχών του 2019 με την Τουρκία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης έχει πυροδοτήσ...

Η επικύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων περιοχών του 2019 με την Τουρκία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης έχει πυροδοτήσει μια νέα διπλωματική διαμάχη στην Ανατολική Μεσόγειο.Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι η συμφωνία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ότι η απόφαση επικύρωσης του λιβυκού κοινοβουλίου δεν έχει νομικές συνέπειες για το Κάιρο.Η Αίγυπτος αντέδρασε έντονα στην έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του μνημονίου συνεννόησης που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019 σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Η κυβέρνηση του Καΐρου χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «εντελώς άκυρη και χωρίς νομική ισχύ».Σύμφωνα με το Al Arabiya, το αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ότι η απόφαση έγκρισης του λιβυκού κοινοβουλίου δεν δημιουργεί καμία νομική υποχρέωση ή συνέπεια για την Αίγυπτο.Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ναυτικού δικαίου και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) του 1982 σχετικά με την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.Η κυβέρνηση του Καΐρου υποστήριξε ότι οι αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας θα πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων, ισχυριζόμενη ότι η συμφωνία παραβίαζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.Η Τουρκία υπερασπίζεται τη θέση της σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο βάσει των δικαιωμάτων υφαλοκρηπίδας και των αρχών της ισότητας βάσει του διεθνούς δικαίου.Η Άγκυρα δεν αποδέχεται την άποψη ότι όλες οι διατάξεις της UNCLOS σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, είναι δεσμευτικές γι’ αυτήν.Το αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε την προηγούμενη και σθεναρή αντίρρησή του στο μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.Η δήλωση τόνισε ότι απορρίπτονται οποιεσδήποτε ενέργειες ή πρακτικές που αντιβαίνουν στα δηλωμένα θαλάσσια όρια της Αιγύπτου και εκτελούνται βάσει της προαναφερθείσας συμφωνίας.Θαλάσσιες ΈρευνεςΗ κυβέρνηση του Καΐρου δήλωσε επίσης ότι διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύσει τα δικαιώματά της, τα οποία ισχυρίζεται ότι απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα κατά οποιωνδήποτε προσπαθειών παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων.Η συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Άγκυρας και του τότε πρωθυπουργού της Λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας, Φαγιέζ αλ-Σάρατζ .Η συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει στρατηγική σημασία όσον αφορά την εξερεύνηση και αξιοποίηση ενεργειακών πόρων στην περιοχή.Ωστόσο, η συμφωνία αντιμετώπισε αντιρρήσεις από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο από τη στιγμή που υπογράφηκε.Αυτές οι χώρες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία παραβιάζει τη θαλάσσια δικαιοδοσία τους και δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τον αντίκτυπο των νησιών της περιοχής στις θαλάσσιες ζώνες τους.Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει τη νομιμότητα της συμφωνίας, δηλώνοντας ότι ο αντίκτυπος των ελληνικών νησιών στην υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας.Η Αίγυπτος ξεχωρίζει ως ένας από τους σημαντικότερους περιφερειακούς υποστηρικτές του Χαλίφα Χαφτάρ , του ηγέτη των στρατιωτικών δυνάμεων στην ανατολική Λιβύη. Από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη το 2014, η κυβέρνηση του Καΐρου έχει παράσχει πολιτική και διπλωματική υποστήριξη στον Εθνικό Στρατό της Λιβύης υπό την ηγεσία του Χαφτάρ. Αυτή η στάση καθοδηγείται από ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των περίπου 1.100 χιλιομέτρων συνόρων της με τη Λιβύη, την πολιτική της κατά των κινημάτων που συνδέονται με την Μουσουλμανική Αδελφότητα και την επιθυμία της για μια κυβέρνηση πιστή σε αυτήν στα ανατολικά της χώρας. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι έχει επανειλημμένα φιλοξενήσει τον Χαφτάρ στο Κάιρο, εκδηλώνοντας ανοιχτά την υποστήριξή του.Μία από τις πιο απτές ενδείξεις της υποστήριξης της Αιγύπτου προς τον Χαφτάρ εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τρίπολης το 2019. Η υποδοχή του Χαφτάρ από τον Σίσι στο Κάιρο τον Απρίλιο του 2019, ενώ η επιχείρηση του Χαφτάρ για την κατάληψη της Τρίπολης βρισκόταν σε εξέλιξη, ήταν ένα ακόμη σαφές σημάδι αυτής της εγγύτητας.Η πιο κρίσιμη φάση της προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2020. Αφού οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία και εδρεύουν στην Τρίπολη απώθησαν τα στρατεύματα του Χαφτάρ, ο Σίσι κήρυξε τη γραμμή Σύρτη-Τζούφρα «κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο , απειλώντας με άμεση στρατιωτική επέμβαση. Ο αιγυπτιακός στρατός έλαβε εντολή να προετοιμαστεί για επιχειρήσεις εκτός της χώρας και τον Ιούλιο του 2020, το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που άνοιγε το δρόμο για την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη.cumhuriyet.com.tr