Η Τσαρούχα είχε δεί το «Εξπρές του Μεσονυκτίου»! Γνώριζε ότι θα συλληφθεί και προτίμησε την Ελληνική Αστυνομία από την τουρκική!

Η Τσαρούχα έχει μεταφερθεί ήδη από την ΓΑΔΑ στην Σχολή Ευελπίδων και πιθανό είναι να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί... Όπως αποκάλυψε ...









Η Τσαρούχα έχει μεταφερθεί ήδη από την ΓΑΔΑ στην Σχολή Ευελπίδων και πιθανό είναι να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί...Όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Ιωάννου, η Βάσω Τσαρούχα γνώριζε αρκετές ώρες πριν επιστρέψει στην Αθήνα ότι η ΕΛ.ΑΣ την περίμενε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»,προκειμένου να μεταφερθεί στη συνέχεια στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, εκεί όπου θυμίζουμε πως έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης 21/10«Η Βάσω Τσαρούχα γνώριζε τουλάχιστον τρεις ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο, από Κωνσταντινούπολη για Αθήνα, γνώριζε πως την περίμενε η αστυνομία στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να την συλλάβει και να την οδηγήσει στη ΓΑΔΑ. Ήρθε σε επαφή με το προξενείο, το οποίο της συνέστησε να μιλήσει με τον δικηγόρο της και να ταξιδέψει κανονικά στην Αθήνα, γιατί αν δεν το έκανε, θα είχε ενδεχομένως μπλεξίματα με την τουρκική αστυνομία, οπότε θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημά της».