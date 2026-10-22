Ελληνικός Στρατός: Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της ΘΕΩΝ Αισθητήρες για την προμήθεια 4.881 ατομικών διοπτρών παθητικού τύπου

H Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρί...
H Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρίας ΘΕΩΝ Αισθητήρες, για τον διαγωνισμό προμήθειας 4.881 ατομικών διοπτρών παθητικού τύπου. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό € 38.057.692,50, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αγορά των διοπτρών, αλλά και η υποστήριξη τους. Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά, εντός τετραετίας, με 686 διόπτρες τον πρώτο χρόνο, 1.195 το δεύτερο, 1.000 τον τρίτο και 2.000 τον τέταρτο χρόνο.
Ομοίως, η δαπάνη έχει κατανεμηθεί με ορίζοντα τετραετίας: € 5.103.840 τον πρώτο χρόνο (€ 4.253.000 για την αγορά των 686 διοπτρών και € 850.640 για την υποστήριξη τους), € 9.113.070 το δεύτερο χρόνο (€ 7.631.270 για την αγορά των 1.195 διοπτρών και € 1.481.800 για την υποστήριξη τους), € 7.816.650 τον τρίτο χρόνο (€ 6.577.580 για την αγορά των 1.000 διοπτρών και € 1.239.070 για την υποστήριξη τους) και € 16.024.132,50 τον τέταρτο χρόνο (€ 13.549.814,80 για την αγορά των 2.000 διοπτρών και € 2.474.317,70 για την υποστήριξη τους).
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