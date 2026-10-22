Πιθανότερο σενάριο, υπόθεση ναρκωτικών... Κολωνός: Ψάχνουν τη «διαδρομή» της σακούλας με τον εκρηκτικό μηχανισμό

Τη «διαδρομή» του εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη χθες Τετάρτη (21/10) στην πολυκατοικία στον Κολωνό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τ...



Οι ερευνητές, μέσα από στοιχεία και καταθέσεις, προσπαθούν να εντοπίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που άφησαν τη σακούλα με τον μηχανισμό και τα ναρκωτικά στον χώρο της πολυκατοικίας θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή πολιτών.



Από την έρευνα που έγινε στο σημείο της έκρηξης εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, μία ζυγαριά ακριβείας καθώς και ο εκρηκτικός μηχανισμός με πυροκροτητή, τηλεχειριστήριο και χαμηλής ισχύος εκρηκτική ύλη.



Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως το επικρατέστερο σενάριο είναι να πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών με εμπλεκόμενους ποινικούς οι οποίοι θέλησαν να «ασφαλίσουν» τα ναρκωτικά με επιπλέον «μέτρα ασφαλείας».



Η σακούλα αρχικά εντοπίστηκε από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ο οποίος την άνοιξε, είδε τα ναρκωτικά, και κάλεσε τις Αρχές.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και, όταν ένας από αυτούς, άνοιξε τη σακούλα και περιεργάστηκε το περιεχόμενο ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.



Τα ευρήματα εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής συνδεσμολογία του μηχανισμού αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ενεργοποιήθηκε ώστε ενδεχομένως να παγιδεύσει τον παραλήπτη της σακούλας.

Τη «διαδρομή» του εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη χθες Τετάρτη (21/10) στην πολυκατοικία στον Κολωνό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, αναζητούν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.