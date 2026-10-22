ΕΚΤΑΚΤΟ! Πτώση Χιούΐ της Αεροπορίας Στρατού στην Κάλυμνο - Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες! Μέσα και ο Ταξίαρχος διοικητής της 80 ΑΔΤΕ.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Κάλυμνο, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε χωρίς ευτυχώς το πλήρωμα να τραυματιστεί. Ως βαρ...





Ως βαριά προσγείθωση χαρακτηρίζεται το περιστατικό από το Επιτελείο... κοντά στο ελικοδρόμιο



Το ελικόπτερο, τύπου Χιούι, πραγματοποίησε βαριά προσγείωση στο ελικοδρόμιο της Καλύμνου, με αποτέλεσμα το εμπρόσθιο τμήμα του να υποστεί σοβαρές ζημιές.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Κάλυμνο, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε χωρίς ευτυχώς το πλήρωμα να τραυματιστεί.Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της βαριάς προσγείωσης ή για τυχόν ζημιές που υπέστη το ελικόπτερο.Για προληπτικούς λόγους τα τρία άτομα του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου.Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καλύμνου, μέσα στο ελικόπτερο που πήγαινε στο νησί από Κω για υπηρεσιακούς λόγους, ήταν και ο Ταξίαρχος διοικητής της 80 ΑΔΤΕ.