Στην Ευελπίδων Λιόλιος και οι άλλοι πέντε: Στο «μικροσκόπιο» και σχολικός αγώνας με 52 βολές - Οι καταγγελίες και η έρευνα





Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρίσκονται αυτή την ώρα ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε κατηγορούμενοι, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και έχει προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ.



Η έρευνα, που ξεκίνησε από καταγγελίες για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, έχει επεκταθεί σε περίπου 50 αναμετρήσεις, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται μαρτυρίες, ηλεκτρονικά μηνύματα και τα 820.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκαν στην κατοικία διαιτητή. Σε μια νέα εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης, έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή.



Η διαδικασία αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική δικαστική εξέλιξη μετά τις συλλήψεις της Τετάρτης, με τους έξι να αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας, με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων.



Οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Πρόσωπα από το περιβάλλον τους υποστήριζαν ότι μέχρι χθες δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων που τους αποδίδονται, ενώ αμφισβητούσαν πληροφορίες ότι είχαν κληθεί προηγουμένως για εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.



Στο μικροσκόπιο σχολικός αγώνας στην Πάφο



Η υπόθεση φέρεται να αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα δεν περιορίζεται στις επαγγελματικές διοργανώσεις, αλλά επεκτείνεται και σε σχολικούς αγώνες.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το MEGA, στη δικογραφία περιλαμβάνεται σχολική αναμέτρηση που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2026 στην Πάφο, ανάμεσα σε ομάδα σχολείου της Πάτρας, με αθλητές του Προμηθέα, και ομάδα της Θεσσαλονίκης.



Όπως μεταδόθηκε, η συγκεκριμένη αναμέτρηση εξετάζεται στο πλαίσιο καταγγελιών και ενδείξεων για πιθανή παρέμβαση στην εξέλιξη του αγώνα και αλλοίωση του αποτελέσματος.