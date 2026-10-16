Ελληνικός Στρατός: Μετά τα Leopard-2A4 η METLEN-M Technologies εξέφρασε ενδιαφέρον για την αναβάθμιση και των Leopard-1A5

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι στις 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από την εταιρεία METLEN-M Technolo...









Περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με το τι περιλαμβάνει η πρόταση αναβάθμισης των αρμάτων δεν αναφέρει η ανακοίνωση. Υπενθυμίζουμε ωστόσο ότι 27 Αυγούστου η METLEN-M Technologies παρουσίασε στο ΓΕΣ πρόταση αναβάθμισης των αρμάτων μάχης Leopard-2A4.