Ελληνικός Στρατός: Μετά τα Leopard-2A4 η METLEN-M Technologies εξέφρασε ενδιαφέρον για την αναβάθμιση και των Leopard-1A5

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι στις 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από την εταιρεία METLEN-M Technolo...
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από την εταιρεία METLEN-M Technologies, σε επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), σχετικά με την πρότασή της, αναφορικά με την αναβάθμιση των αρμάτων μάχης Leopard-1A5 του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ).
Περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με το τι περιλαμβάνει η πρόταση αναβάθμισης των αρμάτων δεν αναφέρει η ανακοίνωση. Υπενθυμίζουμε ωστόσο ότι 27 Αυγούστου η METLEN-M Technologies παρουσίασε στο ΓΕΣ πρόταση αναβάθμισης των αρμάτων μάχης Leopard-2A4.
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